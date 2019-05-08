【甲一籃球】東方龍獅破百輕取遊協　迎聯賽首勝踏上衛冕之路

去季甲一總冠軍得主東方龍獅周三晚（8日）在灣仔修頓室內場迎來他們新球季首場甲一聯賽對戰，面對擁有蘇志樂、蘇尚瀛、丹尼爾及萊恩奧尼爾4位從東方龍獅外借的遊協，東方龍獅未有手軟。 陣中洋將艾利諾內外線建功之餘，華將鍾俊昇、蕭鍵勳表現同樣驚喜，上半場憑夾擊令遊協失誤連連之餘，他們打出快攻節奏，消耗遊協體能，降低他在防守的壓力。 最後東方龍獅在鍾俊昇、蕭鍵勳、艾利諾及吳松峻4位球員得分上雙下，助球隊隊以119：91大勝遊協。

衛冕之師東方龍獅在經過東南亞職業籃球聯賽（ABL）及高級組銀牌賽後，終於迎來他們在甲一聯賽的首場對賽。

東方龍獅一開局由鍾俊昇命中一記三分球揭開序幕，陣中的楊睿騏控球推進節奏，手感炙熱的蕭鍵勳從外線得手，加上艾利諾及鍾俊昇不斷衝擊內線剷籃得分，行雲流水的進攻令東方龍獅在上半場已經以57：41領先遊協。

反觀遊協在上半場被東方龍獅牽著節奏走，大大消耗他們體力，惟馮嘉豪挺身而出在三分線建功，加上萊恩奧尼爾在籃底以身高得分，惜仍被狀態大勇的東方龍獅拋離。

甲一籃球：鍾俊昇（右）今場手感炙熱，今場個人轟入全場最高30分，為生涯最高分。（任祉羲攝）

甲一籃球：除了得分之外，鍾俊昇（左）亦有在內線防守對位抑壓遊協洋將萊恩奧尼爾（中）。（任祉羲攝）

半場易邊後，東方龍獅的蕭鍵勳再以三分球擴大比數至60：41，不過球隊似乎在防守有所鬆懈，遊協的蘇志樂即在中距離得手追至43：60欲為球隊縮窄差距，可惜隨即被東方龍獅「戰神」艾利諾領軍再度拉開至88：61。

東方龍獅在末段開始減低攻力，遊協的蘇志樂、馮嘉豪聯手射入4球三分球之餘，蔡鴻興亦憑快攻搶分，可惜初段失分太多，令他們尾段難以收復失地。最後東方龍獅在鍾俊昇射入全場最高30分下，助球隊以119：91大勝遊協，取得聯賽首勝。

甲一籃球：今場表現突出的鍾俊昇（中）被遊協在下半場重點防守。（任祉羲攝）

手感炙熱的蕭鍵勳屢屢從中距離得手，今場個人貢獻27分。（任祉羲攝）

鍾俊昇今場表現實在亮眼，不論外投或是剷籃均有建功，平時性格腼腆的鍾俊昇在賽後受訪時尷尬地道：「其實這是我至目前生涯單場最高分……多謝隊友間的配合，以及自己有足夠熱身，尤其第一球起手便命中，增強了我的信心。」

遊協主力蘇尚瀛是鍾俊昇在大專盃一同效力珠海，從隊友化身對手，鍾俊昇直言雖熟悉惟彼此位置有別：「步入球場沒說熟悉與否，都是『照打』，加上他主力外線而我是防守內線。未來希望自己能夠每一分鐘都專注，在內線再下苦功，幫忙保護籃板。」

遊協的蘇志樂（紫衫）在末節爆發小宇宙，單節轟入3記三分球，惜未能助球隊扭轉劣勢。（任祉羲攝）

【圖輯】重溫東方龍獅對遊協精彩時刻