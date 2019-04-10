【高級組銀牌】轉投東方龍獅新季有表現　林萬進感謝隊友教練鼓勵

東方龍獅每季初總要分開兩條戰線，同時應付高級組男子銀牌賽與進入季後賽階段的東南亞職業籃球聯賽，今季引入新將陳翊麟與林萬進作為戰力補強。二人在昨晚（9日）的高級組銀牌賽中面對標準福建打出身價，先有陳翊麟命中9記三分球共貢獻29分；林萬進更是攻守兼備，得分之餘更幫忙分擔籃板工作，助球隊以83：69挫滿貫晉級，難怪林萬進直言：「與球隊越夾越好！」

東方龍獅早前因不敵南華而落入銀牌賽負方組賽事，只要再落敗一場便會淘汰出局，失去在敗部復活打入總決賽的機會。球隊即使面對兩條戰線，每一仗依然出盡力應戰，為了勝利將士用命，教練托利斯賽後訪問更稱讚林萬進「MVP」，讓這位新加盟笑得樂開懷。「教練與隊友常鼓勵我在場內每一步的決定，總是說『你做吧！不要怕失誤！』這樣令我更加融入，與隊友越來越有默契，不論先發後備都知道怎樣走位。」林萬進過往擔任工兵、配角的角色，現在與隊友配合快攻較多發揮他在進攻方面的能力，令他變得更加攻守兼備，自然令大家對他更有印象。

林萬進（中）除了擅於防守之外，三分球亦是他進攻板斧之一。（任祉羲攝）

林萬進（右）為東方龍獅在防守端施壓，力阻對手突破得分。（任祉羲攝）

彈跳力驚人的林萬進衝搶籃板亦有一手。（任祉羲攝）

曾經表示過自己在戰術理解方面稍遜，不過林萬進在執行力方面越發進步，他笑言全賴「長氣」助教提點：「現在我見教練隊友們多過見家人，每次見面訓練助教老是提點著我，建議我戰術怎樣執行會更好，給予我信心。」球員有信心自然發揮得更好，林萬進更一掃初入隊不習慣的憂慮，經過ABL、超級工商盃及銀牌賽的洗禮下來，令他找回曾經的籃球初心：「我很享受籃球的每一刻，甚至不想比賽完結，真的很喜歡打籃球，觀眾記得我與否已經不重要了。」東方龍獅在明晚（11日）將火拼永倫爭奪出線負方決賽資格，賽後球隊馬不停蹄，乘坐凌晨飛機到新加坡出戰周五（12日）舉行的ABL季後賽作客騰飛之獅。

林萬進（前）比起以往更敢於進攻。（任祉羲攝）

林萬進在昨晚一仗對位防守擅於突破進攻、變速過人的鄭錦興亦見奏效。（任祉羲攝）

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