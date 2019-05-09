【NBA季後賽】公鹿挫塞爾特人入東岸決賽　勇士贏火箭KD受傷

NBA季後賽次圈首仗落敗後，公鹿往後的比賽都似跑車一樣推高一檔，而塞爾特人完全跟不上。 公鹿在Game 5前球員們輪流致詞振奮士氣，「字母哥」艾迪杜高普希望眾將把握機會「書寫自己的故事」，結果這支東岸「一哥」以116：91擊敗「綠衫軍」，率先打入東岸決賽。

艾迪杜高普今戰14射8中，交出20分、8個籃板、8次助攻，分數對這「怪物級」球星雖然不算多，但足以助球隊大炒塞軍25分，殺入東岸決賽。公鹿打得有效率，有7人得分達雙位數當然是贏波要因之一，但也要多得塞爾特人繼續欠缺手感，全隊投球命中率僅達31.2%，外投更是17.9%所致。塞爾特人主將艾榮繼續低迷，21射僅6中，全場得15分。

艾迪杜高普率領公鹿殺入東岸決賽。（路透社）

首圈直落4場掃走活塞，次圈遇上塞爾特人，公鹿首戰明顯找不到自己節奏，主將艾迪杜高普其後4仗及時打出水準，終於殺入東岸決賽。「我想是我們的心態不同了，」艾迪杜高普賽後說：「第一戰我們不夠集中，打得不像自己，之後4場改變了手法，以不一樣的心態去面對比賽。」公鹿改以更平衡的進攻方式，減輕艾迪杜高普的負擔之餘，亦令到塞爾特人防守不能只針對「字母哥」一人，今戰有7人得分達雙位數字就是證明。他們將會在東岸決賽，遇上速龍對76人的勝方。

能打出這樣的表現，原來今仗前公鹿球員逐個發言，希望激發彼此鬥志，盡力在今仗解決對手。有16分進賬的佐治希爾賽後透露字母哥說了什麼：「Giannis說：『我們大部分人之前都一無所有，現在我們有機會去書寫自己的故事。』」

艾榮今仗繼續手感無靈。（路透社）

艾迪杜高普賽前一席話令全隊奮勇作戰。（路透社）

今仗只得9分的塞爾特人中鋒賀福特，賽後無奈地說：「表現不似我們預期，我們都很失望，但到最後，公鹿真的值得一讚。他們是較好的一隊，這就是現實。」艾榮則指公鹿眾將打得更落力盡取，爭勝心遠勝塞爾特人。值得一提的是，艾榮在季後可成為自由身，今夏會否留在塞爾特人仍是個大問號，Game 5出局一役或成為他最後一次穿上歷史悠久的「綠衫軍」戰衣。

杜蘭特小腿有傷需退下火線。（Getty Images）

+ 4 + 3 + 2

杜蘭特小腿受傷 明進一步檢查

同日另一場季後賽大戰，勇士主場舉行Game 5，半場領先火箭14分，換邊後火箭表現更佳，一度反超前。勇士第3節更有主力之一杜蘭特，因小腿受傷要提早退出比賽，暫時未知傷勢是否嚴重，勇士表示周五將會進行詳細檢查。直到退下火線前，杜蘭特上陣32分鐘攻入22分。

沒有杜蘭特的勇士，憑攻入27分的K湯臣在完場前4.1秒上籃得手，以104：99力克火箭，場數以3：2領先。今戰得25分的史堤芬居里賽後承認：「坦白說我們一度洩了氣，幸好我們之後團結起來。我們需要再拼命贏多一場。」