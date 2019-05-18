【NBA季後賽】艾迪杜高普取「雙雙」　公鹿再挫速龍領先2：0

NBA季後賽東岸決賽，公鹿憑藉「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）表現勇猛，攻入30分並取得17籃板的「雙雙」佳績，在主場以125：103、22分之差擊退速龍，場數領先2：0，挾強勢本港時間周一早上出征多倫多。

公鹿第一仗苦勝下取勝，前三節落後下，最後一節靠外投命中率提升才一舉逆轉，今仗則截然不同，贏得具說服力。「字母哥」艾迪杜高普拿下了30分、17個籃板和5次助攻，米路迪貢獻15分及6個籃板，米度頓亦攻入12分。後備出場的伊亞蘇華更攻入17分，佐治希爾得13分，博登亦有14分。

艾迪杜高普一開波就連續得手，包括一記大力入樽，加上米路迪命中三分，公鹿甫開局已領先9：0，迪得速龍叫暫停，全場未曾再落後下取勝。

艾迪杜高普一開場即以一記大力入樽先聲奪人。（Getty Images）

速龍全場受制下，就算尼納特拿下31分8個籃板亦無力挽回敗局。其餘一眾戰將包括控衛洛利和中鋒馬克加素（Marc Gasol）全場表現乏善可陳，只靠尼納特單天保至尊，洛利（Kyle Lowry）13投僅得4中得15分，年輕小將施亞琴個犯纏身，得8分；後備鮑威爾14分，林書豪最後3分鐘上場，未能得分。

球隊戰至第二節仍然未見起色，讓公鹿進一步拉開分差，完半場大幅領先64：39。

字母哥」艾迪杜高普表現勇猛，攻入30分並取得17籃板的「雙雙」佳績。（Getty Images）

客軍至第三節終於稍見起色，單節攻入33分，收窄落後分差，但「字母哥」在第四節攻入11分，帶領有6位球員取得雙位數得分的主隊大勝一場，以22分之差大勝速龍。

公鹿持續態勇，成為NBA史上第16支在單季首11場季後賽取得10場勝仗的球隊；歷來僅1989年和2001年的湖人，及2017年的勇士曾在單季首11場季後賽取得全勝。東岸決賽往後兩場賽事將移師速龍多倫多主場舉行。

速龍伊巴卡今仗表現戮力，但被對方球隊盧比斯嚴密看管。（美聯社）

表現失準的速龍後衛洛利表示：「用這種方式輸球，真是太糟糕了」，他續指，「不過我們有過機會，要從中接受教訓並進行調整。保持平常心，好好回看錄影帶，努力變得更強。」

速龍王牌球員尼納特今仗雖攻入31分仍要落敗，顯得一臉落寞。（美聯社）