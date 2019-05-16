【NBA季後賽】公鹿盧比斯挺身而出　全能表現助反勝速龍響勝鼓

公鹿在「字母哥」艾迪杜高普的帶領下，力爭球隊近45年來首度躋身NBA總決賽；尼納特在上一仗神奇絕殺76人，領速龍再度殺入東岸決賽，為率領球隊首度闖入總決賽而努力。兩軍在東岸決賽首戰碰頭，然而公鹿中鋒布克盧比斯（Brook Lopez）成為贏波功臣，攻入個人季後賽新高的29分。

公鹿在東岸4強以場數4：1輕取塞爾特人晉級，而公鹿史上僅兩次打入總決賽，並於1970/71球季封王，但1974年後至今亦未能打入總決賽。

客軍速龍與76人力戰7場，以尼納特最後一擊得手，帶領球隊時隔兩年再躋東岸決賽，力圖更進一步，創造球隊歷史，首度躋身總決賽。

盧比斯取得11個籃板，其中4個來自進攻籃板，悉數轉化為得分。（路透社）

盧比斯除了進攻「交貨」外，亦交出4個封阻。（Getty Images）

主場出擊的公鹿，首三節表現未如理想，在首節被速龍拉開11分差距後，及後在第二﹑三節亦未能收復失地，落後7分進入最後一節。公鹿一度落後13分，但他們在第四節回勇，打出一段8：0的攻勢，一口氣追回差距，加上速龍進攻單調，公鹿在比賽末段連取10分，結果以108：100反勝速龍，在東岸決賽首場旗開得勝。公鹿命中率不足四成，靠60個籃板當中包括15個進攻籃板，以不少第二次進攻機會致勝。

盧比斯交出29分，其中4個來自三分球。（Getty Images）

布克盧比斯在今仗交出個人季後賽新高，其中在最後一節攻入13分，領球隊反勝速龍。（路透社）

「公鹿單單第四節的表現足以擊敗我們。」今仗攻入30分的速龍後衛洛利（Kyle Lowry）如此說道。隊友尼納特的31分不足以取勝，他希望球隊從今仗中學習，「公鹿在最後一擊變得更進取，他們攻入不少關鍵得分，使我們在大好形勢下遭逆轉，雖然這個感覺很不濟，但我們嘗試從今場中學習，下仗好好把握機會。」

交出30分的洛利，表示球隊應在今仗汲取經驗。（Getty Images）

縱然尼納特交出31分，亦未能助球隊保住勝果。（路透社）

公鹿的中鋒布克盧比斯今仗成為球隊的反勝功臣，在最後一節貢獻13分，全場交出職業生涯季後賽最高的29分，包括4個三分球，其中包括在僅餘不足2分鐘時，射入三分球，協助球隊拉開比分，加上4度搶得進攻籃板，補中得分。盧比斯在防守上同樣貢獻良多，他除了拿下11個籃板外，亦4度封阻對方主力尼納特的進攻，在公鹿的攻守上起甚大作用。

盧比斯的4個封阻同樣阻止尼納特的進攻。（Getty Images）

「字母哥」艾迪杜高普在今仗繼續穩定發揮，他在最後一節僅得3分，他全場交出「雙雙」的24分及14個籃板，加上6個助攻及3個封阻的全能表現，亦是球隊致勝關鍵。

艾迪杜高普表示球隊贏得一場硬仗，助球隊增強信心，「當對方球隊同樣交出好表現時，我們亦要打出相同的水平，我們需要一如今仗的勝仗，使球隊能夠加強信心，亦可從失誤中改善。」

艾迪杜高普表現雖未有盧比斯般搶鏡，但仍然交出穩定表現。（Getty Images）