【NBA季後賽】勇士第三節收復失地　拓荒者孖寶末段啞火成關鍵

西岸決賽的「居里兄弟對決」，哥哥史堤芬居里效力的勇士，一度被拓荒者領先17分，但在史堤芬居里獨取37分，在第三節收復失地，結果勇士反勝拓荒者3分，取得今個系列賽第2場勝仗。

勇士公布杜蘭特的傷勢，並預料在第3﹑4仗亦未能上場，但他亦現身主場，替一眾隊友打氣，而教練卡爾（Steve Kerr）表示傷勢比想像中嚴重。不過，勇士首仗在史堤芬居里個人攻入9個三分球的帶領下，旗開得勝，取得今個系列賽首場勝仗。

Kevin Durant to Draymond Green after the game: "Finals? ... They do not wanna to go there ..." (via @SportsCenter) pic.twitter.com/FHQPwoYtXp — The Render (@TheRenderNBA) May 17, 2019

勇士在今場繼續在金州主場出戰，但卻被作客的拓荒者反客為主，在上半場被尼拉特及CJ麥哥林合共取得26分，率球隊遙遙領先勇士15分。不過，拓荒者的領先優勢，在第三節短短5分鐘便被勇士收復失地，「浪花兄弟」兩人攻入11分，助球隊打出一段13：0的攻勢，將分差收窄至3分。

兩軍及後戰情繼續拉鋸，戰至第四節末段，哥哥史堤芬居里3個罰球得手後，2分領先拓荒者。不過，他的胞弟施夫居里（Seth Curry）立即回敬一記三分球，取回領先優勢，但未能笑到最後，結果以111：114不敵拓荒者，總場數落後至0：2。

CJ麥哥林雖然今場交出22分，其中16分來自上半場。（Getty Images）

「咖喱仔」今仗交出全能表現，除了37分外，亦錄得8個助攻及籃板。（Getty Images）

拓荒者的「後場孖寶」尼拉特及CJ麥哥林，在今仗雖然分別交出23分及22分，但二人在關鍵階段卻啞火，在最後一節最後的7分40秒中，合共9次試射全失，關鍵時刻1分未取，對球隊大有影響。尤其是尼拉特的最後一擊，被2015年的總決賽最有價值球員伊古達拉，在今仗最後關頭緊纏下，並封阻他的起手，未能助拓荒者在大幅領先下獲勝。

尼拉特被伊古達拉的緊纏下，結果最後一擊起手時被封阻。（路透社）

效力勇士的史堤芬居里，在今仗交出37分﹑8個籃板及助攻的全能表現，連續兩仗攻入超過35分以上；胞弟施夫居里攻入平今季季後賽新高的16分，其中包括4個三分球，惜未能協助球隊保住勝果。

哥哥史堤芬居里今仗交出37分，比胞弟得分多出19分。（路透社）