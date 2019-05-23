【NBA季後賽】公鹿教練開腔批評過份慶祝　速龍迷Drake反擊

公鹿教練保丹賀沙周四（23日），被問到速龍球迷、著名Rapper Drake慶祝是否過火時，批評走到主隊後備席慶祝過份，Drake作出回應：「不想對手瘋狂慶祝，不要讓我們贏就好了。」

東岸決賽過去兩場都可見到Drake，他不時在球場邊向公鹿球員Trash talk，對象包括公鹿王牌「字母哥」艾迪杜高普。Game 4最後一節剩9分鐘時，速龍的雲維列特射入3分波時，Drake興奮得跳起，走過中央控制台到速龍後備席，此時教頭洛斯於他身邊抬頭看計分板，Drake雙手按着洛斯膊頭並大叫「Come on！」

Drake被指慶祝過火。（網上圖片）

速龍主場賽事經常見到Drake的身影。（美聯社）

被問到會否覺得Drake以其名星身份，獲速龍縱容在場邊為所欲為，公鹿教練保丹賀沙說：「數次暫停時都看到，但我不知道除了球員及教練外，還有誰可以獲准走入球場範圍。我不知道他有多經常走入場內，但聽你們說的應該比我認知的多。」雖然這名加拿大歌手是速龍的宣傳大使，但保帥仍認為他沒有資格「四圍走」：「無論他是速龍的什麼也好，也不能走到場上，球場劃界線是有理由的。」他又暗示希望聯盟可以秉公處理。

艾迪杜高普上仗罰球「大針」，Drake於場邊失控大笑。（路透社）

Drake反擊：「忘了它吧！」

艾迪杜高普的前經理人公司一名高層Georgios Dimitropoulos，在twitter直指Drake無禮：「試想像一名運動員在演唱會的VIP席，走到台上炫耀自己，深知鏡頭都在他身上，更為歌手們按摩。保安及樂隊都讓他這樣做，從未見過這樣無禮的事。」Dimitropoulos其後刪文。

除了公鹿教頭及Dimitropoulos外，網民亦對Drake的行為有微言。面對眾多批評，Drake在網上回應：「如果你不想對手跳舞慶祝，阻止他們得分、贏波或完成他們的任何好了。忘了它繼續向前邁進吧！」

面對Drake不停挑釁，艾迪杜高普都選擇不理會。（路透社）

保丹賀沙回應Drake言論時，指自己不會理睬：「不管Drake走入場是鼓勵速龍或他們打氣，還是跟球證說話也好，要我說我看不到是太準確的，但說我會否想太多，我只能再次說：我傾向不理會他、專注自己的球隊要做的事。」

速龍教練洛斯就指自己不知道有人接觸過他，更不知道是Drake按自己肩膊，直到今日有人向他展示圖片，「自己完全集中在比賽」。公鹿、速龍現時以2：2打和，周五將會到密爾沃基上演第5戰。由於第6仗又會回到多倫多，公鹿及Drake又會見面。