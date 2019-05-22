【NBA季後賽】速龍大勝追平場數　公鹿字母哥罰球又出醜

速龍周三（22日）主場再戰公鹿，憑6人得分達雙位數，以120：102大勝，總場數追成2：2平手。 公鹿「字母哥」艾迪杜高普雖然攻入25分，但仍未能帶領球隊起死回生，罰球Air ball更惹來現場球迷恥笑。

速龍今仗有洛利領銜攻入全隊最高25分，尼納特因上仗雙加時明顯有疲態，但仍貢獻19分、4次偷波及2次封阻，絕對是交足功課。洛利賽後說：「今仗我們都知道Kawhi能做的有限，所以我們落場一定為他打得更進取。」

洛利今仗挺身而出，領速龍再贏一場。（Getty Images）

昨仗上陣52分鐘，今仗又打了34分鐘，第3節更不理體力大打折扣，仍然入楔鋤樽，回防時步履不順，但尼納特堅持自己可以繼續拼下去：「我感覺良好，我會繼續落場戰鬥到底，我們有機會創造歷史。」

速龍今仗勝在得分點多，連洛利及尼納特在內有6人得分達雙位數，伊巴卡貢獻17分、13個籃板，後備前鋒鮑威爾得18分，中鋒馬克加素則交出17分，又送出全隊最高7次助攻。

尼納特雖然疲憊不堪，但仍然打了34分鐘。（Getty Images）

公鹿G5誓保主場金身

艾迪杜高普及米度頓分別攻入25分、30分，但防守總只慢了一步，教頭保丹賀沙賽後批評：「這可能是我首次不滿意球隊的防守水平，他們未有表現出我希望的程度。對手打得很好，拳拳到肉的打中我們。」

艾迪杜高普今仗攻入25分，仍難阻公鹿被追平。（Getty Images）

字母哥則認為：「我們第3節出來時就已經洩了氣。」公鹿今季常規賽僅一次吞下連敗，季後賽連輸速龍兩仗後，Game 5將回到主場。他們今屆季後賽從未於主場輸過，要取回優勢，他們下仗一定要保住主場不敗身。