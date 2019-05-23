【女籃】周敏行動回饋安邦 「不想再打護級戰」

人沒有夢想跟咸魚有甚麼分別？比起夢想，我想有火比甚麼都重要；有了夢想，沒有「火」，沒有目標和激情，也是徒然。 然而，這個「火」是不能借的。

要數最有火，昨天（23日）安邦硬碰上冠軍球隊福建的一場，全場攻入最高17分的周敏可算是前所未有的著起「雄雄烈火」，拿手的切入，加上額頭鑿著「不會射波」的她也大膽起手。雖然未能協球隊取下今季首勝，但對安邦和她來說卻是一個好開始。這個19歲，剛完成學界生涯，踏入第二年甲組的「菜鳥」換走球衣，收起切入時能殺人的侵略性眼神，只剩下平靜。

以前接到球，可能還會找隊友，因為自己不敢攻，周敏覺得自己不能要這樣。（張倩儀攝）

就算未能上籃得手，她也屢博得罰球機會。（張倩儀攝）

「今天我得了多少分？」

「17分。」我說。

「唏⋯⋯『咁啱啫』。」沒有表情，很平靜。「我真的沒有想過可以打First Five⋯⋯」她突然說，很複雜，有種不知道是開心還是害怕的感覺。「不好嗎？」我問。

「所以我要打得更好，因為不想辜負大家。」周敏篤信自己有好表現，一切是來自教練和隊友的信任，一點都沒有要歸功自己的意思。「打得比上場放很多，是大家給我的信心，沒有限制的打出自己應有的風格。」說話可以修飾，但照片裡的神態卻騙不了人，至少她不再是以前眼神空洞的周敏。

周敏笑說自己下半場「拉車」，防守都有一點懶，腳好像累得動不了。（張倩儀攝）

「我不想辜負大家」

太多的不敢和猶豫，信心不足，可能是球員自己給自己最大的阻礙：「因為自己是新人，覺得自己不夠別人好，別人射球比我準，把握力一定也比我好。」回想上季，原來自己有那麼多顧慮：「不敢攻，不敢起手，有機會都寧可給隊友；只要她們入波幫到球隊，就可以。」沒有要搶功勞，她在用自己的方法報答球隊的信任，畢竟這不是理所當然的：「我不想辜負大家。」連自己都不相信自己可以，但安邦選擇信任周敏這個人。

作為球員，沒有信心，做每個動作都不敢，也許就要反問自己「那為甚麼是你？」。（張倩儀攝）

「以前感覺像是為打而打，不知道為了甚麼打。」學界和女甲加起來六個比賽，每星期練球，不時的加操和街場，除了讀書就是籃球，學生、球員生活就這兩大重心。有時候盯着一個字看太久，會變得陌生，「沒有一個實際的目標去達成，久而久之就有點迷失。」她說：「無火，就要重新點着這團火。」

15分，她說前天給自己一個追求的得分，昨天的17分是超額完成：「不想白白霸着這個正選的位置，而這個數字讓我更加敢攻。」因為入球有成功感，自心信大增，每一球都打得更有自信，「不想做機械人，想做自己，打自己的風格。」平日酷酷的，問甚麼都無所謂；不過，籃球除外。

給自己一個目標，每場15分我看讓她打得更有火。（張倩儀攝）

不停進步令自己走得更遠

「我不想再打護級！」全季都敗仗中渡過，這個球讓她打得有點懷疑人生；新一季她燃起一團火，長線短期都有了目標，下一步就是用力追。「球隊的實力不只於此，應該能走得更遠。」先從自己做起，說出一大串要改的事，「體能不足，下半場有點「拉車」，要加強；射波吧，要練！」接著說：「不能再獨孤一味只會剷籃；當然要剷，現在可以，但以後呢？對手會捕捉到我的想法，所以我想有更多變化。」

一向習慣低調，連受邀訪問都第一時間說不要，她說進步不是為了要成為球星，只是想為自己愛的事多努力一點，因為除了籃球，沒有一件事能夠讓她更有「火」。