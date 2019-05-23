【女籃】卓婷缺陣福建有驚無險兩連勝　小將穩定發揮撐全隊

安邦先苦後甜，開季就遇連場硬仗，先不敵去屆亞軍均安，今日（22日）再與冠軍人馬福建碰頭。 雖然被看低一線，但安邦下半場仍打出水準，攻守皆較上場積極，最後以53：68不敵福建，未能打開勝利之門。

安邦開局交入內線但失誤頻頻，福建入局較快先打出4：0的攻勢，但何冠欣一球三分得手為球隊「開齋」，再博得「And1｣ 但罰球未能命中。

福建先下手為強，黃芷晴在外捕位發炮，內有陳偉萍補籃，也憑任栩燕突破博得罰球。安邦急起追分，周敏屢在弱邊看中機會突破，多次上籃得手，但首節仍落後9：19。

隨學界精英的興起，女甲的學界球員漸多也增添不少活力。（張倩儀攝）

安邦的周敏今場大爆發，進攻意欲大增，個人轟入全隊最高16分。（張倩儀攝）

福建小將充斥，在主將卓婷缺陣下仍能保持水準，潘頴雅和劉常學先後射入三分，安邦外投較弱，又未能造就黃琪琪在內線開弓，惟靠突破埋籃攻擊，雖然有數球中距離得手，但籃板被對手掌控，半場大比數落後25：41。

今場福建隊長卓婷因傷缺陣，但小將撐起全隊，發揮機會也較以前多。（張倩儀攝）

換邊後，周敏並沒有停下腳步，盡用自己長處剷入，突破分球和硬闖籃下博罰球屢屢建功，再中距離得手為球隊追剩9分的差距。福建的內線強勢，陳偉萍接應外圍，籃下硬上得分；外線進攻上，劉常學看准防守漏洞剷入如「無人之境」再有鄭卓珺博得「And1｣，第三節領先56：41。

陳偉萍籃下功夫了得，攻入福建全隊最高16分。（張倩儀攝）

下半場安邦愈見積極，馬丹鳳內線打出「And1｣ 後，外圍再有周敏瘋狂切入兩度博得罰球，入替的胡心頤射入中距離也交出功課。

安邦防守轉以全場緊迫，雖然福建見招拆招，但逃不過失誤被反打快攻，隨周敏快攻得手後，劉常學再快攻博得「And 1｣，最後以68：53守住勝利。

劉常學精彩的快攻「And1｣打出自己一貫驚險又「穩陣」的大心臟本色。（張倩儀攝）