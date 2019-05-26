【NBA季後賽】速龍反勝公鹿首入總決賽　粉碎字母哥奪標夢　

速龍周日（26日）主場以100：94擊敗公鹿，粉碎「字母哥」艾迪杜高普的冠軍夢，總場數以4：2歷史性首次晉身總決賽，將會挑戰勇士王朝。

艾迪杜高普今戰攻入21分，並有11個籃板、4次助攻、2次偷波及3次封阻，表現繼續全能。可惜的是，拍檔米度頓開波一段爆發後，其後表現頗沉，最終只得14分。公鹿本來一度領先15分，但速龍未有放棄，憑尼納特攻入27分、施亞琴、洛利分別得18、17分，終以6分之差反勝對手，1995年成立之後首次贏得季後賽分岸冠軍及打入NBA總決賽。速龍教頭洛斯今仗只用了8個人，林書豪雖然成為了總決賽一分子，但今仗無緣上陣。

尼納特個人獨取全場最高27分。（美聯社）

尼納特入樽被艾迪杜高昔封阻。（Getty Images）

尼納特：「我只想贏」

另有8次助攻的洛利，賽後一手拿着皮球，一手抱起孩子，興奮得手忙腳亂。速龍多年活在勒邦占士及騎士的暗影之下，連續3年季後賽都被他們踢出局，這名控衛賽後說：「對我職業生涯來說，到達總決賽實在用了太多時間了。」

尼納特被速龍球會主席烏治利（Masai Ujiri）大讚為世上最佳球員，但這名2014年總決賽MVP表示仍未夠，2014年助馬刺於總決賽擊敗熱火的他說：「我只想贏，我才不管誰是最強球員，我想要成為最佳球隊的一分子。」

艾迪杜高普在公鹿出局後十分難過。（美聯社）

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公鹿今季成為NBA常規賽「一哥」，本想在45年之後重溫殺入總決賽的美夢，但領先兩場下連輸4場出局，常規賽MVP大熱艾迪杜高普賽後感嘆：「領先2：0明顯不代表什麼，我們定要學會如何完完全全殺敗對手，特別是在（東岸決賽）Game 3之後。球隊整體及個人都要繼續進步。」

「這大軍今季組成後一直都表現出色，大家都感到這是支特別的球隊，可以完成出眾的成就，包括走過今仗的困境，可惜最後並沒有發生。」公鹿教頭保丹賀沙說。

速龍殺入總決賽將鬥勇士。（美聯社）

速龍奪得東岸冠軍後，一大班球迷都上街慶祝，不少球迷亦聚集在球場外的空地，球員走到慶祝舞台上都十分興奮。多倫多球迷集會過後熱情未減，在球員離開時包圍今戰有6分進賬的中鋒馬克加素座駕，加素亦十分親民地與球迷擊掌慶祝。

速龍打入總決賽，將會與西岸冠軍勇士爭總冠軍。7場4勝制的總決賽將於美國時間5月30日展開，由於東岸「二哥」速龍常規賽成績（58勝24負）較佳，將會得到主場優勢，首兩戰都會於多倫多主場舉行，其後兩場移師加州奧克蘭的勇士主場上演。