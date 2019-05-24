【NBA季後賽】速龍3連勝反超前公鹿　距歷史性闖總決賽僅一步之遙

速龍在東岸決賽的主場賽事兩仗全勝，在今個系列賽扳成2：2平手，第5場重返公鹿主場，在主力尼納特獨取35分，加上「奇兵」雲菲特（Fred VanVleet）的三分球命中率高達78%，助球隊作客力克公鹿，在今個系列賽首度領先。

雖然速龍在今個系列賽首兩場作客皆告負，但他們在多倫多的主場還以顏色，追成2：2平手，使今個系列賽重頭開始。公鹿重回密爾沃基的主場出戰，在首節先下馬威，領先10分完成首節，但速龍在第二節回勇，中段連奪11分，收復失地，及後戰情緊湊。

戰至第四節，速龍一度拉開6分差距，但公鹿亦打出一段8：1追成93：93平手，但今仗手風甚順的雲菲特攻入三分球，加上尼納特的罰球4射中3，拉開4分優勢，結果速龍力保勝果，以105：99擊敗主場的公鹿，總場數反超前3：2。

艾迪杜高普雖然嚴防尼納特，但亦難阻他獨取35分。（美聯社）

雲菲特今仗三分9射7中，攻入21分，成為球隊贏波的功臣。（Getty Images）

即使公鹿的主將「字母哥」艾迪杜高普繼續以力量強攻速龍的內線，並交出全隊最高的24分，加上其他4位隊友攻入雙位數的得分，但亦難逃在至關重要的第5場在主場落敗的命運，今季首次三連敗。

艾迪杜高普雖然繼續力量型打法強打速龍，但未能阻止球隊連輸三場。（美聯社）

相反，公鹿連取3場後，首度在今個系列賽取得領先，並與隊史首度闖入NBA總決賽僅一步之遙。隊中的主力尼納特繼續高水平發揮，個人獨得35分﹑7個籃板及9個助攻。尼納特亦成為史上第6位球員，在總決賽前已在7場攻入35分或以上，力證他對速龍的重要性。

該名2014年總決賽最有價值球員，在今個系列賽再度展示個人的能力，他在賽後表示十分享受比賽的過程，並盼盡力助球隊取勝，「我在現時並無任何畏懼，我只希望在場上享受賽事，尋找空位，或者傳給隊友，為球隊取得分數，從而協助球隊取勝。」

尼納特今仗繼續「MVP」表現，今季7場攻入35分或以上。（美聯社）

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Game 6: Saturday (5/25), 8:30pm/et, TNT pic.twitter.com/P9LbfQExmk — NBA (@NBA) May 24, 2019

速龍「奇兵」雲菲特在今仗絕對是功不可沒，該名25歲球員在季後賽表現低迷，在季後賽首圈第一場後取得14分後，直至上場前一直只得單位數得分，未能為球隊帶來足夠的後備火力。

雲菲特在第4場回勇，6次起手5球命中，交出13分。他在賽後歸功於初生的兒子，使他充滿力量。再為人父的雲菲特，在賽前趕回醫院探望兒子與女朋友，使他徹夜未眠，僅在賽前小睡片刻，但未有影響他在今仗的狀態。雲菲特今仗在三分線9射7中，高達近78%的命中率，全場交出21分，而他在關鍵的第四節末段射入的三分球，助球隊再度領先，是球隊的致勝關鍵。