【甲一籃球】滿貫銀牌賽發威甲一失準　防守成一大關鍵因素

本地甲一近年新力軍之一的滿貫，去季以升班馬身份成功衝擊前四名，首年升上甲一即勇奪殿軍，成為一時佳話。今季在引入洋將費格遜及林凱光後，陣容越臻成熟，球隊在高級組銀牌賽兩度擊敗多屆銀牌冠軍永倫，殺入決賽與南華力戰至最後僅以3分落敗，表現驚喜。不過，在經過兩周休息部署後，開始球隊第2個甲一球季，惟開季兩仗連敗直到昨晚始敲響勝鼓，到底這支銀牌亞軍得主問題何在？

滿貫首仗甲一對賽迎戰福建以71：73些微分差憾負，次仗即面對曾兩次擊敗的永倫。賽前預想滿貫能再下一城，於本季第3度擊敗對手。不過，在外線失準、籃板機會把握不足，加上永倫得分大心臟泰那轟入46分下，滿貫以59：87負於永倫，迎來聯賽二連敗。

永倫泰那實力超班，滿貫在銀牌賽能夠兩次擊敗永倫，實非僥倖。（任祉羲攝）

費格遜進攻能力強，在銀牌賽展現的防守能力亦是壓制永倫的關鍵之一，惟來到甲一聯賽時，他的防守力度似乎減弱。（任祉羲攝）

銀牌賽表現亮眼，但來到甲一聯賽卻接連遭遇滑鐵廬，到底哪部分出現問題呢？「我們在銀牌賽『上得太快』，球隊的心態與思想尚未調整到，造成我們在防守進攻上都鬆懈。」滿貫教練呂楚威分不敵永倫後解釋。滿貫在面對福建尚能咬緊，惟與永倫對戰時似乎對於賀斯福在籃底補籃或接應「tip in」顯得有點束手無策，呂楚威亦直認要正視防守問題，尤其與永倫一仗呈現弱點：「防守上，大家沒有多走一步；進攻方面，大家都想贏但用自己方法表現，就像只打『自己波』。球隊在進攻的把握力不差，雖然或許未及南華、永倫那種質素，但我們肯做好防守便能縮窄與他們的距離，一旦做不到便會連進攻都變得混亂。」

滿貫人腳齊，歐陽維江（右）除了擅於防守凍結對手之餘，他的三分球能力亦強。（任祉羲攝）

滿貫的張偉康（左）本地數一數二的射手，近來雖然手感麻麻，不過轉而突破及防守同樣稱職。（任祉羲攝）

其實，滿貫各個位置均有人腳，葉俊傑、歐陽維江擔當控球；張偉康、林俊光、林凱光三分球能力強；吳家麒、楊文綱、王佑天擅長突破，亦能兼任籃下工作；張彬賢、譚子健、費格遜身高令他們在籃底佔有優勢。費格遜除了內線工作以外，他中距離命中率及突破能力強，不過在甲一的兩仗中，他在防守的積極程度明顯下降，呂楚威直言費格遜在場內防守程度較銀牌賽時遜色：「費格遜是出色的球員，銀牌賽時防守稱職，會幫忙擋、搶籃板或封阻對手上籃，可惜銀牌賽後心態大跌。」費格遜在近兩場的甲一賽中只專注進攻，未夠勤力防守，欠積極性，呂楚威透露希望溝通後會有所調整，否則太過於著重進攻，未有幫忙積極防守，費格遜的位置隨時成為炸彈。

在調整過後，滿貫昨晚（10日）火拼遊協時找回節奏，打出他們水準，以104：78擊敗對手，費格遜轟入全場最高23分，為球隊取得今季聯賽首勝，下場將於24日迎戰南青。