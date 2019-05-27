【甲一籃球】台灣名將顏行書加盟執教漢友　盼結合港台籃球文化

曾為台灣前國手、後來進軍內地CBA的悍將顏行書，退役後轉任教練，培育新一代。今季他應前台灣CBA隊友翁金驊邀請成為安保漢友教練，為新升班至甲一的球隊訓練加入台式風格，針對提升防守意識，「我為他們注入更多的防守觀念，經過幾場對賽下來，亦看到球員們能夠執行防守，相信經過一季後，安保漢友在下季會進步許多。」

「傳球要負責任！」、「沒有練快攻射球的，還有3顆球在旁邊來回運球，不要浪費。」、「每個人都要動起來！」顏行書在操練時不允許有多餘籃球在場邊，還未上場練戰術的球員便在旁練習運球，不能夠有靜下來的時候，這是他專注、認真看待籃球的態度。老實說，我也是首次聽到教練這樣說。顏行書在球場上就是有一種嚴肅的氣場，就算閒聊說起籃球也是認真看待，跟他在場內指導同一個模樣。半年前受邀加入漢友的教練團，一切緣份源於漢友總教練翁金驊與顏行書年輕時的隊友情懷：「以前我們是中華職籃（CBA）戰神籃球隊的隊友，已相識多年，所以當他邀請我加上時間能配合，便決定幫忙。我也期望自己能將台灣跟香港的籃球文化結合，這也是我來的原因。」

不能浪費任何一顆球，即使未輪到球員跑戰術，他們也要在旁運球練習。（梁鵬威攝）

年輕時結下的緣份，顏行書（中）與翁金驊（右）繼續拍住上。（梁鵬威攝）

年輕時在球場內結下的緣份，造就他們在22年後再次攜手合作，二人亦雙雙轉為教練，在場外互相合作溝通。他們以往的默契相隔多年後不減，在操練期間溝通配合，為球員訂出最有效的訓練、戰術。從執教漢友至今短短半年相處時間，顏行書透過籃球認識每一位球員，「趙鍵鋒的進攻慾望很強，溫梓豐在籃板跟攻守能力陣中最穩定，能夠成為球隊的支柱，朱浩雯的外投能力很穩定。馬嘉聰能夠刻苦訓練、黃銘德很自律，這兩位球員對訓練的態度很值得隊友效仿。」由於漢友剛升上甲一，陣中多是20多歲的年輕球員，為了磨練及在實戰中汲取經驗，球隊今季未有引入洋將，全為給予本地球員更多上場的機會。

總是認真看待籃球的韻行書，肉緊地指導球員，手把手把他帶到正確的防守位置。（梁鵬威攝）

顏行書點評漢友球員

球隊堅持後的成績亦是有目共睹，尤其是漢友在三場與東方龍獅的對賽中越加進步，從大敗61分到以21分落敗，數字正正說明一切。「漢友正往好的方向邁進，有良好的防守態度及觀念。對比起初時隊友不太溝通，到現在會互相提點，正是團隊的開始。」球隊的進步亦代表了球員個人能力的成長，在教練團的努力及顏行書針對球隊攻守力量的訓練下，每位球員都有莫大的進步，其中一位更獲顏行書大讚：「每位球員都讓我很有印象，但進步最多是曾創發。他本是一位後備球員，主要擔當防守工作，現在能成為主要球員。」年輕球員雖然經驗不足，需要時間成長，不過年輕的本錢便是體力，顏行書看準這種特質並加以發揮：「最近常對球員說要控制節奏，減少失誤，目的是『快中求穩』。年輕球員有很棒的體能，可以快速轉換攻守，不過失效率較高，希望他們能夠維持『快速』的優點同時能夠降低弱點。」

顏行書大讚曾創發（右）的進步最多，從一位板凳球員成為主力球員之一。（任祉羲攝）

球員成長從來沒有一步登天，經過一場又一場的實戰汲取經驗，漢友的表現越來越成熟。雖然陣中沒有洋將，令球隊在對抗方面處於劣勢，不過正如顏行書所言反而讓本土球員有更多出場機會，培養場內的默契跟配合，深信經過一季磨練後，下一季一定有很大進步。