多倫多速龍隊史首次打入NBA總決賽，在施亞琴（Pascal Siakam）攻入職業生涯季後賽最高的32分，以118：109擊敗衛冕勇士，助速龍在主場先拔頭籌，場數領前1︰0。

速龍在東岸決賽連贏4場，反勝公鹿，隊史上首次躋身總決賽。首場於多倫多主場迎戰勇士，雖然杜蘭特亦有隨隊赴多倫多，但今仗依然養傷缺陣。早前上陣成疑的伊古達拿在今仗以正選上陣，「表弟」吉辛斯（DeMarcus Cousins）同在今仗後備上陣8分鐘，對勇士的戰力有所幫助。

「表弟」吉辛斯在今仗復出，上陣8分鐘並攻入3分。（路透社）

尼納特今仗受到勇士的嚴防，幸好隊友發揮水準，助速龍旗開得勝。（路透社）

勇士在杜蘭特缺陣下，勇士的進攻一直側重「浪花兄弟」，史堤芬居里在今仗依然肩負起得分重任，攻入全場最高的34分，連續6場取得30分以上的得分，加上祖蒙特格連（Draymond Green）貢獻「三雙」，取得10分，在助攻及籃板亦取得10個，但全隊犯下16次失誤，未能在首場旗開得勝。

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史堤芬居里攻入全場最高的34分，未能領軍在多倫多響頭炮。（路透社）

速龍主將尼納特在今仗表現未算搶鏡，14射5中取得23分及8個籃板，隊友施亞琴今仗的表現，成為球隊先下一城的關鍵。該名25歲的球員在今仗保持高達超過八成的命中率，全場17次起手其中14球命中，取得職業生涯季後賽最高得分的32分，而他在防守上亦有貢獻，拿下5個防守籃板及2個封阻，確實是速龍的贏波功臣。

首度出戰總決賽的施亞琴，在賽後表示相當享受現場的氣氛，「我們在今仗表現不俗，而場內的球迷由熱身到完場，一直給予球隊十分強大的支持，從未試過如此強烈的歡呼聲，每一個球迷也陷入瘋狂狀態。」

施亞琴在今仗表現大勇，攻入生涯季後賽新高的32分。（路透社）

NBA總決賽直播賽程（按圖放大）

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速龍今仗攻入13個三分球，比勇士多出一球，其中丹尼格連（Danny Green）射入3球。再為人父的雲菲特（Fred VanVleet）在今仗雖然僅射入一球三分球，但他在最後一節硬闖勇士的內線，以「歐洲步」上籃得手，助球隊在第四節初段拉開5分差距。

施亞琴全場以高達82%的命中率，成為今場球隊贏波功臣。（路透社）

雲菲特在今仗繼續有穩定發揮，亦交出15分。（路透社）

VanVleet with the TOUGH bucket 💪



Ibaka with the block on the other end 🚫



(📍@ATT ) pic.twitter.com/tFWCB4RXkq — ESPN (@espn) May 31, 2019

速龍取得總決賽首場勝仗，忠實擁躉及速龍全球大使歌手Drake當然在場見證，而他在完場後向祖蒙特格連「Trash Talk」，而居里隨即把格連推走，返回更衣室。有傳祖蒙特格連與Drake在賽後互有出手動武，但格連在賽後記者會表示二人僅有口角，未有任何身體碰撞。