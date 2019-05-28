【NBA總決賽】杜蘭特首戰肯定缺陣　ViuTV全程直播勇士鬥速龍

NBA總決賽將於本港時間周五（31日）早上展開，衛冕的勇士賽前傳來負面消息，該隊今日（28日）公布在西岸季後賽次輪第5戰出戰火箭時，拉傷右小腿的杜蘭特（Kevin Durant），肯定趕不及在總決賽首戰復出。 另一方面，香港球迷卻有喜訊，ViuTV昨日公布將直播總決賽全部賽事，意味球迷可以免費睇足最多7場NBA總決賽賽事。

尋求衝擊三連霸的勇士，今年季後賽期間主力陣容傷患問題不斷，包括吉辛斯（DeMarcus Cousins）與杜蘭特兩名正選先後傷出，但反而靠着過去幾年支撐起球隊的舊班底，一直過關斬將殺入總冠軍賽；其中西岸決賽更直落4場橫掃拓荒者。

西岸季後賽次輪第5戰出戰火箭時，拉傷右小腿的杜蘭特（Kevin Durant），肯定趕不及在總決賽首戰復出。（Getty Images）

勇士「五星戰隊」暫未連線（按圖放大）

不過在總決賽開始前，勇士球迷最關心的還是「五星戰隊」能否有機會再度同時上陣，主帥卡爾（Steve Kerr）今天受訪時表示，這情況起碼首戰不會出現。卡爾表示：「杜蘭特將不會出席首戰，我們還要繼續觀察他的狀況，不過冠軍賽每場比賽的間隔時間較長，對我們較有利。」

速龍在東岸決賽以總比數4：2擊敗公鹿。（Getty Images）

此外，ViuTV公布將會全程直播NBA總決賽所有賽事，並由本港球迷稱之為「籃球博士」的張丕德及前港隊代表翁金驊作廣東話旁述，全部賽事均設有24小時網上重溫。假如連同收費平台體通天下及NBA官網League Pass，本港共有3種渠道收看今屆總決賽。

NBA總決賽直播時間。（01美術製圖）

NBA總決賽直播賽程（按圖放大）