【NBA總決賽】勇士挫速龍追和　浪花兄弟轟48分　奧巴馬入場觀戰

勇士周一（3日）作客速龍，合演NBA總決賽第二回合，憑「浪花兄弟」史堤芬居里及K湯臣合共攻入48分，以109：104力挫對手，兩場後暫以1：1打成平手。 不過，湯臣拉傷大腿要提早退下火線，教練卡爾賽後亦表示頭痛。

勇士首戰落敗後，為免落後場數0：2回美國加州，今仗不容有失。他們在第3節大爆發，打出一段18：0的攻勢，但在繼續沒有杜蘭特的情況下，湯臣第4節餘8分鐘時左腿受傷退下火線，勇士面臨前所未有的麻煩，猶幸最終仍以5分之差擊敗對手。今戰攻入23分的居里賽後說：「我想當去到這樣的狀況時，更能體現球隊的DNA。」

所謂的「勇士DNA」可能就是無論如何都要戰鬥到底，伊古達拿上半場重摔後需要慢慢才起身，但未有退下來，完場前5.9秒射入關鍵3分波，打斷當時速龍連取10分的氣勢。這名2015年總決賽MVP今戰交出8分、8個籃板及6次助攻。

奧巴馬亦有入場觀戰。（Getty Images）

湯臣因傷退下火線。（Getty Images）

尼納特今戰交出34分、14個籃板，繼續MVP級數表現，但速龍第3節被打亂節奏，最後追上仍難逃一敗。洛利今戰表現失準，交出13分，賽後說：「我們第3節打得不夠好，射失太多球了，他們反擊得心應手，亦從中得到了信心，我們就是這樣輸了。」

居里今仗交出23分。（路透社）

卡爾為湯臣受傷感頭痛

勇士今年季後賽一直受傷兵困擾，而且受傷的都是主力。吉辛斯、杜蘭特先後成十字兵，前者總決賽復出，今戰交出11分、10個籃板的雙雙成績；杜蘭特仍未能落場，但勇士教頭卡爾表示如果杜蘭特可能出席操練，不排除就會將杜蘭特放入大軍名單。不過，卡爾表示現階段仍要每日觀察杜蘭特康復進展，「現時仍未Ready」。

吉辛斯今戰貢獻11分、10個籃板。（路透社）

NBA總決賽直播賽程

得分主力杜蘭特在總決賽養傷掛免戰牌，卡爾亦要為新傷兵湯臣而頭痛。湯臣拉傷後步履蹣跚，似乎傷勢不輕，但卡爾賽後指湯臣自稱沒大礙：「Klay說自己沒事，但他可以木無表情地跟你說自己好得很。我們要詳細檢查一下，他拉到大腿，認為是輕傷，但我不知道前路怎行。」2014年成為勇士教頭的卡爾續說：「今仗是場重要勝利，己隊現在要檢視傷痛情況並保護自己『家園』，但我真的為一眾球員的表現感到驕傲。」Game 3將於周五在勇士主場舉行。