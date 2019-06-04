【NBA總決賽】速龍尼納特告Nike爭標誌控制權　勇士魯尼收咧

速龍前鋒尼納特為了取回「自創Logo」控制權，周一（6月4日）入稟美國南加州法院，與運動品牌Nike對簿公堂。 另一邊廂的勇士傷兵潮進一步惡化，後備中鋒魯尼胸部軟骨骨折，需提早「收咧」，無限期休戰。

據美國傳媒報道，27歲的尼納特在訴訟書中自稱早在2011年選秀會後，就已經創下這個手掌印Logo。標誌中含有其名字簡寫「KL」及由細到大都使用的球衣號碼「2」。數年後，尼納特批准當時贊助商Nike，使用這名為「The Klaw」Logo作商業用途，但Nike在未知會及得尼納特同意下，為標誌申請了專利，「並虛報標誌由Nike原創」。

尼納特與速龍力爭會史首座冠軍。（Getty Images）

尼納特會穿上印有The Klaw的衛衣。（網上圖片）

尼納特希望用The Klaw Logo在服裝、波鞋以及籃球訓練營和慈善基金上，但都遭到Nike拒絕，所以才離開Nike，今季最後與New Balace簽下贊助合約。訴訟結果將會影響到New Balance未來與尼納特合作的商品。尼納特過去數月與Nike就標誌問題爭持不下，到3月Nike回應「全權擁有尼納特標誌的知識產權，要求尼納特即時停止未獲授權的使用。」尼納特代表律師指，今次入稟法院只為取回標誌的控制權及使用權，證明自己才是Logo的作者。

尼納特今季轉為New Balance贊助。（Getty Images）

魯尼成勇士最新傷兵

勇士周一宣布，中鋒魯尼因為胸部軟骨骨折，將會無限期休戰，已緣盡總決賽。魯尼在作客速龍的Game 2上半場，右肩因傷勢感到不舒服，暫時未知道他是什麼時間受傷。魯尼今季季後賽場均上陣20.3分鐘，得7.2分、4.6個籃板，在正選吉辛斯養傷時鎮守內線。魯尼長時間休息，勇士將會更依賴趕及總決賽復出的吉辛斯，他在G2復任正選，交出11分、10個籃板的「雙雙數字」。

魯尼受傷收咧。（Getty Images）

勇士現時仍有杜蘭特仍在養傷，K湯臣G2拉傷左腿，幸好傷勢不算嚴重，教練卡爾預期這名射手可以在G3負傷上陣。除此之外，伊古達拿小腿仍然受傷患困擾，但人手短缺下只能「紮住上」。Game 3將於香港時間周四早上，在美國加州奧克蘭市的甲骨文球場舉行。