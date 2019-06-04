【甲一籃球】連敗3場後終再敲勝鼓　福建兩大高塔合轟29分勝飛鷹

本地甲一聯賽初賽開始進入尾聲，暫列聯賽第4名的標準福建在周二（4日）迎戰榜尾的崇德飛鷹。藍軍賽前輪流敗予永倫、南華及東方龍獅，錄得3連敗。不過，經過3場敗仗後重整旗鼓，福建憑蔡龍德、劉凱濤兩大高塔，上半場為球隊在內線頻頻建功，下半場重點夾擊並凍結飛鷹射手艾榮及洋將奧斯汀，最後福建在4名球員得分上雙下，以86：71力挫飛鷹。

福建一開波即搶得優勢，由蔡龍德在籃底接應放籃得分掀起序幕，福建由剛大學畢業返港的徐遠征及洋將懷斯控球掌握節奏，配合梁嘉顯為射手，再由兩大高塔劉凱濤與蔡龍德在籃底得手取得領先。不過，以外投見稱的飛鷹在今仗手感炙熱的洋將艾榮貢獻下，以精準的三分射術為飛鷹力逼近對手。可惜福建的內線球員稍勝一籌，飛鷹的鄧永樂、麥嘉榮、奧斯汀在縮窄內線防守範圍不足，令蔡龍德及劉凱濤先後在籃底得手，憑高低位戰術令福建在第一節以24：20領先。



擅於外投的飛鷹球員呂銘彥（左）欲從三分球得手，可惜被福建的梁嘉顯（右）成功封阻。（任祉羲攝）

福建高塔之一劉凱濤（藍）強攻內線上籃得手。（任祉羲攝）

不過，飛鷹在經過首節適應後，眾將在第二節開始上力，尤其是艾榮及呂銘彥聯手在外線發威，屢中三分球，二人單計上半場合力射入8記三分球，加上艾榮憑靈活身形及速度突破防線剷籃得手，讓球隊未被福建大比數拋離。

飛鷹洋將奧斯汀（左）今場被福建防守招呼，令他進攻未能得手。（任祉羲攝）

剛從美國大學畢業回港的徐遠征（左）迎來他第2場聯賽，開始習慣比賽節奏的他今場貢獻全隊最高21分。（任祉羲攝）

至於福建第2節雖然被艾榮外線屢次建功，不過能剷善射的梁嘉顯在球隊被追成35：35時，三分中鵠以38：35取回領先優勢，大振軍心。此子其後在飛鷹開界外球時成功偷波，快攻得手保持領先優勢，加上蔡龍德及懷斯突破上籃得分，助福建上半場以43：38領先。

徐遠征除了擅於控球推進節奏外，中距離跳投更是他的殺手鑭。（任祉羲攝）

在下半場後備入替的鄭錦興（中）打出風範，除了三分球外，他更以自己擅長的剷籃得手，今場他貢獻12分。（任祉羲攝）

飛鷹半場熄火致敗

飛鷹的艾榮換邊後突然「熄火」暫時被收起，令飛鷹頓失一大進攻火力，福建的鄭錦興隨即在隊友掩護下連續射入2記三分球領先至49：41。飛鷹在下半場體力開始下降，麥嘉榮、彭懿葭把握空位上籃，但都錯失機會，即被蔡龍德搶得籃板製造反攻機會，福建第3節後以67：53拋離飛鷹。飛鷹的彭懿葭在第4節犯滿離場，令球隊失去一大防守助力，福建進一步擴大分差至86：71完場。