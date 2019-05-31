【甲一籃球】顏行書轉任教練的感悟　為球員創造無限可能

籃球像是血液，在顏行書體內流淌著，兩者已經不能分割。 從12歲開始與籃球結緣，顏行書遇上籃球這30年來，在他人生各個階段，球員也好、教練也好，就算連走入演藝圈也好，皆有籃球為伴。籃球為顏行書帶來回憶、名利，還有從比賽得來的「奇妙感覺」，令已轉任教練9年的他都不禁流露：「我當然懷念當球員的自己，不過我也很享受現在教練的工作。」

平常在球場上總是看着翁金驊帶隊指導學生們，老實說對他仍是球員時期的印象模糊，「你問翁sir以前是怎樣的球員？他是射手啊！」一分享20年前與翁sir在球場上合作的過往，顏行書說到精彩處還手舞足蹈，「每每見到wide open我一定傳球給他。」這是他們兩位港、台名將之間的合作與默契，後來翁sir回流香港發展，顏行書繼續馳騁台灣的中華職籃（CBA）及超級籃球聯賽（SBL），後來甚至往中國CBA發展。隨着年紀漸長，顏行書選擇在2010年退役轉任教練，利用過往在球場上的經驗教育新一代球員。

台灣名將顏行書（中）與香港名將翁金驊（右）在中華職籃時同期效力戰神隊，故顏行書應舊隊友邀請擔任其漢友教練之一，不時飛到香港指導球員。（梁鵬威攝）

從球員到教練；從場內到場外，顏行書以另一個身份繼續在籃球壇上發光發熱。不過，當看到新一代為籃球打拼，那一心為籃球的純粹熱血情懷，難道沒有一絲懷念以前自己的青春時刻嗎？「我當然懷念球員的自己啊！」顏行書一想起以前的自己笑得樂開懷，「以前當球員有時有種特別感覺，場內像是只有自己在切入、投籃、得分、傳球，身旁事物全變成慢動作。在我的生涯中，曾兩次有過這樣的感覺，一次是代表中華台北出戰瓊斯盃與新西蘭一仗，另一次便是中華職籃對賽。」我不擅長打籃球，無法感受這種感覺，不過看着顏行書一邊描述一邊在臉上流露滿足的表情，便想像到籃球為他帶來快樂及成功感。

顏行書退役前最後一季征戰CBA，實力依然。（視覺中國）

顏行書（中）偶爾會參加業餘比賽或表演賽，看到年屆42歲的他仍是寶刀未老。（顏行書instagram）

於我看來，籃球從來不只是運動項目而已，更擁有一種改變人的魔力，顏行書亦曾經從籃球的教育走過來，尤其是那曾經年少氣盛的他。「年輕時的我確實比較自我、有個性，我喜歡打球，我不在乎其餘事情，只想全心專注打籃球。」一股腦兒投入籃球世界，其實也是對的，為一次又一次進步而努力，付出所有。不過，漸漸成熟的顏行書覺得要轉變，更要尊重旁人的專業及支持：「20歲的時候，如果我感到疲累，媒體訪問我也可能只說幾句話，也會拒絕球迷合照。後來，我覺得要跟不同界別的人溝通跟協調，不可以當一個孤僻的人，『不能夠當自己』，那會為其他人帶來困擾。」

退役之後，顏行書除了教練工作，也會當球評。（顏行書instagram）

顏行書兒時偶像是Magic Johnson，他笑言小時候會模仿偶像的打球動作。（顏行書instagram）

顏行書因為籃球蛻變，學會待人處事，了解無盡的籃球知識，直到現在從球員轉為教練的階段，他坦言籃球已是生活的一部份，「我已經離不開籃球，很高興自己可以把工作跟興趣結合在一起，非常享受我的工作。」從球員身份畢業，投身到教練工作，對顏行書來說每天都是新挑戰，無時無刻均在學習：「起初2年的教學，我的方式比較單一，就是要求紀律、專注。後來，接觸更多不同成績或水平的球員後，懂得在不同的階段，採用不同的教學，或是指導不同年紀的學生也要不一樣方法。」觀察球員性格、特質，因材施教，為顏行書的教學工作添上樂趣及挑戰，「將不同球員放到正確位置，令我覺得當教練也很有趣，讓我也能從中累積教學經驗，不去限制球員發揮，反而為他們創造無限的可能。」擁有無限可能的又豈止球員呢？身為教練的顏行書也在努力以不同方式，回饋那改變他生命的籃球。

顏行書執教天主教輔仁大學男籃隊，在場外與學生打成一片，看來他是位恩威並重的教練。（顏行書instagram）