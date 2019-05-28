【甲一籃球】南華76分大破遊協開季五連勝　全場緊迫毫不手軟

在惠龍兒回歸的今晚（28日）南華以四連勝姿態迎戰遊協。 上半場南華毫不留力，用盡機會拉開比數，加上遊協發揮平平，在6人得分「上雙」下以117：41破百大勝遊協守五連勝的不敗之身；遊協則未能衝破連敗。

南華一開局就全場緊迫，絲毫不讓遊協有半點機會得分，在前場屢抄截成功輕鬆打出13：4的攻勢。

羅意庭三分命中，連取七分，南華盡用眾將，消耗遊協體力令其把握力下降，首節比分27：10遙遙領前。

蔡再懃獨取13分。（張倩儀攝）

朱亮今場射入兩球三分球，個人獨取13分；全隊6人得分上雙，助南華取5連勝。（張倩儀攝）

惠龍兒回歸南華，得分和籃板都幫到球隊。（張倩儀攝）

惠龍兒回歸「大力入樽」引起歡呼，仿佛用行動表達「I am back」，隨後朱亮、連浩駿和陳張敏三分皆得手，南華保持大比數拉開兼掌控籃板球。

遊協盼以外圍追分，多次起手仍見有進賬，惟朱曜楚連中兩球三分，半場仍落後21：56。

南華沒有放棄全場緊迫，大分差皆因積極防守和反擊快攻。（張倩儀攝）

戰至下半場，南華繼續緊迫，遊協雖然處下風，仍有丹尼爾爆發，中距離多次命中加上三分得手，但由於分差太大南華的優勢難以撼動。

半場經已進入垃圾時間，賽果沒有太大懸念，但遊協仍鍥而不捨追分。南華在6人個人得分「上雙」下以117：41輕取遊協延續聯賽五連勝。

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