【NBA總決賽】舊東家速龍爭冠軍　馬刺前鋒迪洛桑為舊隊友打氣

速龍季前交易得到馬刺球星尼納特，將陣中王牌迪洛桑送到馬刺。 如今速龍歷史性殺入總決賽，迪洛桑只能做觀眾。談及球隊現時成就，前「龍王」表明撐舊隊友，但亦指自己是速龍為了往上爬，用來「祭祀籃球之神的羔羊」。

「老實說，我應該只跟親友這樣說，」迪洛桑接受美國傳媒《Bleacher Report》時說：「要不是這麼多年我為球隊打下根基，現在（速龍爭總冠軍）根本不可能發生。」迪洛桑2009年被速龍選中，轉眼9年一下子被送走，至今仍有點不是味兒：「我奮鬥過、犧牲過、一直逼自己到極限，最後被當成祭祀的羔羊。」

迪洛桑認為速龍將自己棄之如敝屣。（Getty Images）

迪洛桑指自己仍會這樣想：「有時坐下想一想，就會覺得『你知道你是這所有都變得有可能的原因』。」被速龍當成籌碼，交易到馬刺換取尼納特，迪洛桑認為「速龍覺得是時候再起飛」，才會選擇「撳掣」作出這項重大交易。

馬刺今季於西岸首圈出局。（Getty Images）

「要不是我為速龍打下基礎，現有的一切都沒可能發生。」（Getty Images）

不過，迪洛桑仍為離開多倫多感到傷感：「更令人傷人的是，我由19歲一投資自己的青春到差不多......28歲？我學懂的一切都是從那裏（多倫多）學到的，我得到的名聲都是從那裏得到的，所以在你最沒預備的時候這樣離開，我們也是人，這樣的做法真的有點令人傷心。」

迪洛桑仍為速龍舊隊友打氣。（Getty Images）

為老友洛利打氣

雖然不滿速龍將自己送走，但迪洛桑仍撐舊隊友，尤其是老友洛利。他說：「我為我的老友打氣，去爭取我們這些年一直都希望得到的成就，洛利有這樣的機會。所有速龍的球員，都知道我為他們打氣。」迪洛桑加盟馬刺首季，場均21.2分、6個籃板及6.2次助攻，助球隊打入季後賽，首圈與金塊力戰7場出局。