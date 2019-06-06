【甲一籃球】東方龍獅擊垮南青　蕭鍵勳艾利諾合轟43分締5連勝

由年輕球員為班底的南青在本地甲一聯賽開季至今未嘗一勝，今場挑戰上屆總冠軍東方龍獅，賽前被看低一線。雖然一眾南青球員將士用命，但東方龍獅在第二節火力大增，終以97：74大勝南青，保持聯賽不敗身，5戰全勝。

南青眾將雖然年輕，但他們早前面對傳統班霸永倫並非大敗而回，證明有一定實力及可塑性。今場挑戰東方龍獅初時戰況未算一面倒，南青憑On-fire的楊子豐在中距離及三分線發炮，加上楊嘉駿與葉耀邦兩位內線球員在籃底，夾擊防守令鄧志恒難有出手機會，從而製造反擊機會，令他們一度領先領先東方龍獅。不過，當東方找回節奏後急起直追，由鄧志恒與蕭鍵勳大打反擊戰扳平。南青未有自亂陣腳，看準東方龍獅籃底防守未夠穩固，由洋將Brim與葉耀邦突破得手再次取得領先。

東方龍獅的艾利諾（右）今場後備入替，轟入21分表現亮眼。（任祉羲攝）

+ 8 + 7 + 6

東方龍獅一直未能拉開比數優勢，在首節中段派出「戰神」艾利諾上陣，這名得分手一上場即投進三分球大振士氣。這一球開始東方龍獅的反攻，防守更以盯人戰術令一開波手感甚佳的楊子豐苦無出手機會，艾利諾憑速度突破防線上籃得分，令東方龍獅在首節以25：19領先。

蕭鍵勳（中）今場除了從三分線建功之外，他憑突破能力切入得分。（任祉羲攝）

南青的Brim（中）與葉耀邦（右）在內線包夾防守，令東方龍獅的鄧志恒逼於傳球解圍。（任祉羲攝）

東方龍獅第二節打出一貫的小球風格，由艾利諾、鍾俊昇及趙鍵勳合力轟入4球三分波，助球隊將優勢擴大到雙位數字。東方龍獅將節奏推快，準確傳球令南青的防線崩潰，南青進攻因而連番失誤。東方的陳兆榮發動快攻反擊，加上鄧志恒頻在低位接應上籃，再有林萬進、李琪等射手外圍發炮，東方龍獅以56：33完上半場。

南青的楊子豐（中）在開局手感炙熱，令東方龍獅特別針對防守。（任祉羲攝）

南青的葉耀邦（右）在第三節表現尤其突出，不僅在籃底得手更從三分線得分。（任祉羲攝）

大炒南青保連勝紀錄

東方龍獅第三節初段進攻力度減弱，南青把握時機內外進攻，尤其是葉耀邦既攻且守，內線防守施壓，進攻入楔上籃、三分球先後得手，力追至48：72。可惜，南青在上半場失分太多，分差太大實在難以追上。最後，東方龍獅憑蕭鍵勳與艾利諾合轟43分，以97：74大勝南青，保持聯賽連勝紀錄。