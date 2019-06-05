【甲一籃球】新丁鬥遊協火藥味濃　漢友再下一城前6增希望

今季新升班至甲一的安保漢友賽前錄得1勝3負的戰績，上一場他們以89：85的4分之差險勝飛鷹為他們大振士氣，他們將氣勢帶到周二（4日）在灣仔修頓室內場舉行的甲一聯賽第6周賽事。漢友今場面對遊協，漢友雖然甲一經驗尚淺，但他們未有被比下去，陣中趙鍵鋒今場更大爆發，除了從三分線發炮，個人射入甲一生涯新高的32分，助漢友以83：74力壓遊協，目前戰績2勝3負大增他們爭取前6名的機會。

漢友上場險勝飛鷹為他們注入強心針，開局時李浩俊迅速連取6分，助漢友取得領先優勢。遊協奮起力追，洋將萊恩奧尼爾和丹尼爾合力內外得手，將分差收窄至1分完第一節。遊協第二節以快攻推動節奏，消耗漢友體力，馮嘉豪射入三分球助球隊超前。可惜，漢友的李浩俊同樣以三分球還以顏色，助球隊以33：32取回領先。不過，兩隊嚴密防守未有一方突破，戰況一度膠着，遊協以37：36領先完上半場。

漢友的趙鍵鋒今場貢獻32分，屢次從三分線博得罰球令他為漢友拿下勝仗。（任祉羲攝）

遊協的丹尼爾一開波憑速度突破上籃為賽事掀起序幕。（任祉羲攝）

易邊後，遊協的蘇志樂剷籃得手並博得罰球，將比分改寫成41：36，惟漢友一眾年輕球員憑住拼勁，先有黃銘德突破上籃，再有趙鍵鋒三分球中鵠，漢友只落後1分，肉緊的他更激動咆吼慶祝。遊協未有因而亂了陣腳，高大的萊恩奧尼爾憑身形，硬爆籃底再次拉開差距。

雙方隨後梅花間竹地得分，蔡駿賢入楔上籃手再射入「And-1」，將比數拉開至59：51。遊協防守端施壓，欲制止殷兆俊外投不果，更將對手送上罰球線，殷兆俊三罰皆中，助球隊帶住62：51的優勢入第4節。

漢友隊長溫梓豐（左）籃底佔有優勢，即使蘇志樂（右）力阻仍能得分。（任祉羲攝）

+ 6 + 5 + 4

最後一節高潮泆起

戰況進入末節更為激烈，漢友的朱浩雯殺入禁區起手，將分差進一步拉開至64：51，溫梓豐其後靈活地在籃底轉身上籃得手。惟遊協未有放棄，由「入樽王」丹尼爾剷籃得手，加上射手蘇尚瀛連續命中兩個三分球後，突破上籃為球隊追到60：66。雙方使出渾身解數，遊協再次將在外圍起手的趙鍵鋒送上罰球線，後者3球均中，隨後再次三分球得手，將比數拉開至10分。

漢友落後時，李浩俊射入三分球喚起士氣，可惜最後階段犯滿離場。（任祉羲攝）

第4節中段雙方火藥味甚濃，萊恩奧尼爾及遊協領隊疑似不滿球證判決，爭拗令賽事一度暫停。重啟比賽後，遊協攻力未減，蘇志樂突破剷籃得手穩住軍心，惜蘇尚瀛罰球「炒粉」，接應蘇志樂傳球時上籃又失手，接連錯失機會。最後漢友在趙鍵鋒轟入全場最高32分下，以83：74力挫遊協，保住他們爭前6名的希望。