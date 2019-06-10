【NBA總決賽】勇士射手杜蘭特復操　Game 5或復出鬥速龍

杜蘭特自5月初對火箭的西岸4強小腿受傷，一直養傷至今，近日終於復操，教練卡爾對陣中得分主力在總決賽第5戰作客速龍上陣感到樂觀。

杜蘭特周一復操，為他在5月8對火箭時小腿受傷後，首次與隊友一起操練。這名兩屆總決賽MVP為勇士首圈晉級一大關鍵，場均35分，第5及第6場更分別攻入45、50分，次圈對火箭受傷前，5戰平均33.2分，為球隊得分主力。西岸霸主勇士殺入西岸決賽時，球隊以出色的團體合作擊潰拓荒者，直落贏4場入總決賽，一度爆出「勇士沒有KD更好」的討論，這名明星小前鋒對這個話題嗤之以鼻。

卡爾練習前說：「他跟我們練完波後，會跟年青球員加操，我們會一直觀察他。」不過，杜蘭特操練不多，與球隊首節操練後是首名回更衣室的球員，其後回到球場時，右小腿已包住兩大包冰，與數名教練一起走上隊巴。

杜蘭特養傷已一個月。（Getty Images）

杜蘭特周一復操。（Getty Images）

卡爾曾說過只要杜蘭特參加一課操練，就會派他出場。這名勇士教頭又表示杜蘭特仍會繼續跟操，勇士在周二開波前會有最後一課投籃訓練，如杜蘭特未有再感到不適，應會出場。勇士今年季後賽受傷兵困擾，吉辛斯、杜蘭特、K湯臣都曾受傷，吉辛斯已經在總決賽復出，湯臣左腿受傷，曾在Game 3休戰，第4場「紮住上」復出。後備中鋒魯尼胸部軟骨骨折更一度傳要「收咧」，不過第4場極速復出帶傷上陣；伊古達拿過去數周受小腿受傷困擾。

居里獨力難支。（Getty Images）

湯臣：知道KD有多想上場

杜蘭特缺陣期間，勇士以史堤芬居里及湯臣肩負起得分重責。曾於G3休戰的湯臣說：「對運動員來說最難過的一定是受傷的時間，尤其是球隊正在爭奪總冠軍之際。」湯臣又表示自己明白杜蘭特一定想盡快復出，不管是第5或第6場，「球隊上下都會盡全力幫助他復出」。湯臣又說：「過去兩年他帶領我們贏了總冠軍，我想大家都明白己隊現在都期待他上場。不過，球員都要走過傷痛，處理好自己傷勢，我的意思是這是個難關。」

速龍只要贏一場就可奪得隊史首座總冠軍。（Getty Images）

居里就指杜蘭特復出的話，球隊打法不會受到任何影響：「我不認為（KD復出）會令我們風格有太大改變，只不過是有另一樣強勁的武器可以令己隊有更多變化。」居里又指多得過去兩年合作經驗，杜蘭特現時復出，球隊轉換打法應該會十分順暢，「確信他會帶來衝擊」，與此同時其他球員要打得更進取，先做好防守工作。勇士周二早上將作客速龍決一死戰。