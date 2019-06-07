【NBA總決賽】K湯臣鐵定下仗復出助拳　杜蘭特繼續避戰

勇士在缺少杜蘭特及K湯臣兩大主力下，史堤芬居里一人獨力難支，在NBA總決賽第三場不敵速龍。勇士的主教練卡爾確認杜蘭特將不會在第四場披甲，但他對杜蘭特的復出仍感樂觀。K湯臣將在休息一仗後上陣，冀助勇士收復失地。

力爭三連霸的金州勇士，在NBA總決賽卻遇上阻力，陣中受傷兵困擾，杜蘭特﹑K湯臣及中鋒魯尼（Kevon Looney）未能披甲，對勇士戰力大有影響。

勇士在總決賽第三場首度返回主場甲骨文體育館出戰，卻再度失利，即使「咖哩仔」史堤芬居里一人轟入47分下，亦無補於事，球隊仍以14分不敵速龍，在總場數再度落後。

史堤芬居里在上仗一人獨取47分，亦未能在主場甲骨文體育館報捷。（Getty Images）

勇士在上仗只能依靠居里為進攻點，並不足以擊敗全隊發揮理想的速龍，更證杜蘭特及K湯臣在陣的重要性。勇士主教練卡爾（Steve Kerr）早前曾表示預計杜蘭特將會在總決賽的第五﹑六場復出，而卡爾教練確認杜蘭特將不會在下仗披甲，「杜蘭特在第四場將不會上陣，他會繼續進行治療，希望可以盡早復出。」

卡爾教練指杜蘭特將在總決賽第五﹑六場復出。（Getty Images）

K湯臣在上仗只能作璧上觀，成為座上客。（Getty Images）

K湯臣在第二場拉傷退下火線，幸好在一場的休息後，傷勢已無大礙，並將在下仗披甲上陣，與居里並肩作戰，為勇士力爭收復失地。K湯臣表示自己急不及待落場作賽，「我在經過一場的休息後，對身體狀況大有幫助，我現時感覺良好，我希望盡早落場作戰。我相信當我在場上，感受球迷給予我們的能量時，一切問題將迎刃而解。」

K湯臣在總決賽第二場攻入25分，是球隊贏波功臣之一。（Getty Images）

Steve Kerr says Klay Thompson will be good to go in Game 4. #GameTime pic.twitter.com/FIDZQLfAZt — NBA TV (@NBATV) June 7, 2019

另外，速龍控衛洛利（Kyle Lowry）在上場第四節向場外飛身救球時，撞向勇士球迷首排的觀眾席，洛利突然被勇士班主之一的Mark Stevens刻意推開並出口侮辱，幸雙方亦未有釀成更大的衝突。NBA賽會方面就此舉向Mark Stevens罰款50萬美元，及禁止入場觀戰一年。

洛利上仗最後一節飛身救球時撞向觀眾席，卻被勇士其中一位班主推開及出言侮辱。（Getty Images）