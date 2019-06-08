【NBA總決賽】速龍作客再挫勇士「叫糊」　浪花兄弟轟55分仍見負

多倫多速龍在本港時間今早的NBA總決賽第4場，將士用命下打出漂亮一仗，以105：92擊敗主場的衛冕冠軍金州勇士，總場數領先至3：1；在擁有主場優勢下，速龍餘下最多3仗比賽只要再取一場勝仗，即可取得球會史上首次總冠軍。 至於整個季後賽均受傷兵困擾的勇士，在兩場主場全敗下，已陷入劣勢，球隊來季搬遷前再奪冠軍的希望，可能要成泡影。

勇士上仗在K湯臣因傷缺陣下，以天殘地缺陣容於主場出擊，即使主將史堤芬居里一人狂轟47分，仍未能阻止球隊落敗。今仗即時K湯臣負傷復出取28分，連同史堤芬居里轟入27分兼得6助攻，仍然阻止不了速龍作客兩連勝。球隊另一重心祖蒙特格連則得10分、12助攻及9籃板，幾乎取得「三雙」仍未能挽回劣勢。

勇士今仗雖有K湯臣（右）復出，但浪花兄弟二人合力仍難阻尼納特轟36分12籃板取「雙雙」。（Getty Images）

K湯臣今仗復出令勇士再度變陣，今年總決賽開打後4場，勇士每場正選陣容都不同，在聯盟歷史上亦算非常罕見。由於長期養傷的杜蘭特（Kevin Durant）仍未復出，餘下比賽能否上場亦屬未知數，更悲觀的是KD可能已打完了在勇士的最後一場比賽。今仗勇士得分上只能依靠「浪花兄弟」，而居里得到K湯臣的協助，對比上仗要單核作戰，壓力雖然小了很多，但礙於上仗太盡力，已見疲態。

尼納特下半場甫開賽即入兩球三分球，助速龍反先。（Getty Images）

今場兩隊都在防守上下工夫，比賽初段打了2分19秒，雙方仍一分未得。勇士中鋒吉辛斯（DeMarcus Cousins）控球過多接連失誤，直到首節還有9分41秒時，居里才命中一球，首開記錄。首節過後，勇士以23：17領先。速龍幾乎成為尼納特一人的天下，他單節得了14分，洛利（Kyle Lowry）投中一球，得2分；施亞琴（Pascal Siakam）得1分，其他人更未能得分。整個上半場，勇士雖保持領先，不過優勢並不大，多次遭到反擊；半場結束時，速龍只以42：46落後。

反觀勇士早段得分點更分散，出場的8人中6位有得分進帳。雙方的表現與上一場的首節相反。兩隊三分都欠準繩，速龍10投2中，勇士則5射1中。

球隊離開甲骨文體育館在即，居里穿著印有奧克蘭（Oakland）字樣的戰鞋作紀念，但再落敗下隨時令今仗變成該場館最後一戰。（Getty Images）

半場休息後，速龍展開反擊，憑着尼納特在第三節打了49秒就連續命中兩記三分，速龍得以在今戰首次超前勇士，史堤芬居里之後亦射入三分球，令勇士再反先。雙方之後互有領先，但施亞琴兩罰皆中為速龍追成61平手後，伊巴卡（Serge Ibaka）再遠射三分得手，速龍及後逐漸將比分拉開，在尼納特於本節回勇下，打完第三節以79：67領先勇士。

速龍奇兵伊巴卡取20分 施亞琴得19分

速龍在第四節持續強勢，一度領先勇士16分，儘管雲菲特（Fred VanVleet）在本節初段被利雲斯頓（Shaun Livingston）手肘擊中臉部，血流披面離場接受檢查，仍無阻速龍再下一城，以13分之差擊敗勇士。尼納特繼續挺身而出，今仗取36分更是職業生涯在總決賽新高，但兩奇兵伊巴卡和施亞琴分別取得20分及19分才是勝利關鍵。

雲菲特傷出 即場縫7針

賽後報道指，雲菲特在最後9分35秒離開球場返回更衣室後，因為右眼下顴骨位置的傷口要縫7針，但他沒有腦震盪。從電視直播所見，球場上更疑似有一隻他被打落的牙齒，而這名NBA三年生其後返回後備席，但速龍未有再派他上陣；雲菲特今仗攻入8分。

勇士教練卡爾希望杜蘭特可於下場復出。（Getty Images）

勇士教練卡爾望KD下場復出

至於落敗的勇士，主教練卡爾表示，希望杜蘭特在今次總決賽某一刻可以回歸，但他不能確定何時。卡爾指：「我們希望他能出戰第5及第6場。不過太多事情未能確定，我不能作準，所以現時未有最終決定。」

由於勇士下季會搬回三藩巿新場館作戰，假如下仗作客加拿大落敗，今場敗場將會成為奧克蘭甲骨文體育館的最後一場比賽；要以輸波傷感作別，相信非勇士上下始料所及。