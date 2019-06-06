衛冕冠軍金州勇士在總決賽第二場，於多倫多擊敗速龍場數一度追成1：1平手。但勇士的K湯臣上仗拉傷受傷，今仗未能披甲。天殘地缺的勇士主場出戰，即使主將史堤芬居里一人狂轟47分，速龍5位正選全數交出雙位數得分，助球隊以123：109力克勇士，場數以2︰1再度領先。

杜蘭特未能及時復出，而K湯臣上仗拉傷退下火線，在今仗前確認將避戰一場，返回主場出戰的勇士只能以殘陣應戰。

「咖哩仔」史堤芬居里在今仗肩負球隊的取分重任，31射14中取得季後賽新高的47分。他在上半場便交出25分，但球隊只得居里一個主力得分點，勇士在上半場便被客軍速龍拉開8分差距。「咖哩仔」獨力難支，一直未能追近比分，52.4%命中率的速龍曾拉開16分優勢，結果客軍力保勝果，以14分擊敗主隊，再下一城，於NBA總決賽場數以2：1領先勇士。

史堤芬居里攻入季後賽新高的47分，仍未能領軍主場獲勝。（美聯社）

速龍在總決賽第三場力克勇士戰況（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

勇士全隊只得居里﹑祖蒙特格連及伊古達拉取得雙位數得分，反觀客軍速龍，正選5人得分全數「上雙」，加上雲菲特的11分，成為今仗致勝關鍵。速龍主將尼納特交出全隊最高的30分，首仗「大爆發」的施亞琴（Pascal Siakam）在今仗表現回勇，交出18分，速龍以團隊籃球在勇士主場取勝。

三分命中率高亦助速龍一直保持領先，全場高達44.7%的三分球命中率，比勇士高出過一成，而丹尼格連在今仗10射6中，控衛洛利（Kyle Lowry）9次出手貢獻5個三分球。

丹尼格連在三分線攻入6個三分球及一次封阻，助速龍力保領先優勢。（Getty Images）

Finals Danny Green made a big splash in Game 3 💦 pic.twitter.com/XmDqaUTjQf — Bleacher Report (@BleacherReport) June 6, 2019

今仗後備入替的伊巴卡（Serge Ibaka）同樣是功不可沒，雖然他在進攻方面只得6分，但他在最後一節4度封阻祖蒙特格連及居里等人的投籃，全場累積6個封阻，為速龍在防守上貢獻良多。

伊巴卡在下半場交出5個封阻，多次瓦解勇士的進襲。（Getty Images）

Serge Ibaka with yet another goaltend. NICE pic.twitter.com/5GmeYnkWjb — Chris Montano (@gswchris) June 6, 2019

洛利在賽後表示作客勇士並不容易應戰，並大讚隊友的突出表現，助球隊領先，「史堤芬居里貴為兩次MVP得主，他在今仗出MVP的表現，而在勇士主場作賽一向不容易應付。球隊能夠在總決賽領先，一眾隊友表現功不可沒，丹尼格連的三分球準繩，再為人父的雲菲特表現回勇，在今仗攻入『Tough Shot』，加上一眾球員的好表現，協助我們至今繼續保持領先優勢。」

林書豪完場前不足1分鐘上陣，第一次於總決賽舞台亮相