【NBA】柏加宣布退役　結束18年NBA生涯　馬刺「GDP」正式落幕

「若果我不能以『東尼柏加』的打法作賽，我亦不希望繼續籃球生涯。」現年37歲的「法國跑車」東尼柏加（Tony Parker）宣布結束18年的NBA生涯，是他與鄧肯及真路比利組成著名的「GDP」組合中，最後一人退役。

來自法國的東尼柏加，在2001年的NBA選秀中獲馬刺的普波域治教練在首輪28位選中，展開他的NBA生涯。身穿9號球衣的柏加，在馬刺效力的17年間屢獲殊榮，與好拍檔鄧肯（Tim Duncan）與真路比利（Manu Ginobili）合作，為球隊4奪NBA冠軍指環，建立「馬刺王朝」。柏加曾在2007年獲膺為總決賽最有價值球員，並6度入選明星賽，確立他在NBA的星級控衛地位。

不過，隨兩名好拍檔先後退役，3人中年紀最輕的柏加亦在去年把心一橫，離開效力多年的馬刺，轉投黃蜂。在一支年輕的球隊，柏加在球隊充當替補球員，場均交出9.5分，但黃蜂今季無緣季後賽，使柏加NBA生涯首度缺席季後賽。

柏加2007年為馬刺取得總冠軍。（資料圖片／Getty Images）

鄧肯、真路比利和柏加相繼退役，馬刺「GDP」組合正式落幕。（資料圖片／Getty Images）

東尼柏加接受美國網站《The Undefeated》訪問時，首度透露他退役的決定，「在今個球季結束後，我就知道這是適當時機退役，揭開人生的另一頁。雖然我在今季身體健康，未有受太多傷患影響，我清楚知道自己可以在場上征戰多一至兩個球季，但我不希望純粹為金錢而戰，我更希望協助球隊取勝。若果我不能再以慣常的風格作賽，我已找不到原因繼續自己的籃球生涯。」

回顧柏加職業生涯（按圖放大）

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柏加在馬刺度過17年，視聖安東尼奧為第二個家。（資料圖片／Getty Images）

在聖安東尼奧的17個年頭，柏加表示退役後將會繼續留居於聖安東尼奧，因為聖安東尼奧是他的家。

柏加多年來不論與教練普波域治抑或馬刺全隊上下亦建立相當深厚的感情，當他被問及會否模仿奴域斯基或韋迪般的「告別賽季」，柏加表示若不是披起馬刺球衣進行的話，將會變得毫無意義，「當我效力馬刺時，每年在開季前我亦會認為馬刺有不錯的機會爭標。不過，當我加盟黃蜂後，我感到爭標機會似乎有點渺茫，我便想自己為何而戰。韋迪與奴域斯基披起他們效力多年的球衣完成最後一季，若果我並非穿上馬刺球衣進行『歡送球季』的話，一切將變得無意義。」

柏加職業生涯最後一年效力黃蜂，但未能幫助球隊晉身季後賽。（資料圖片／Getty Images）

柏加在NBA經歷過18年的奇妙旅程，當他決定退役後，他亦與普波域治及兩個拍檔分享，笑言離開籃球場後將有更多時間與好友打網球，「當年來到美國時，我從未想過我的職業生涯是如此精彩，一路走來得到很多殊榮，我對此感到十分感恩。真路比利與鄧肯先後退役，畢竟我們在場上留下不少難忘回憶，或多或少亦對我有所影響，而當我告訴他們我的決定後，他們亦十分替我高興，更指有更多時間在網球場上交手」。