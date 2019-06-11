NBA總決賽場數落後 速龍1︰3，萬千球迷吶喊都保不了的主場。 面對看似不能逆轉的困局，儘管千百個理由阻撓你上場，你願意挺身而出還是選擇明哲保身接受現實？杜蘭特（Kevin Durant ）選擇了前者，帶傷在身硬着頭皮上場，不論你是否擁有MVP的實力，至少多一個人就是多一份力量，未完場，始終唔好投降。 撰文：葉天佑

筆者是OKC的球迷，對KD自當是百般厭惡，千種怨恨，但即使不是同路人，有不同的爭冠方法，今仗亦只能由心尊敬KD的決心。勇士沒有退路，但KD不是，他大可拒絕硬傷上場，專心養好傷患，留待夏天「移民」他隊，但他沒有放棄勇士，今仗上場12分鐘後因傷再退。但第一節他的登場，多了一支炮，速隊小隊就疲於奔命，防守漏洞再次出現，上半場三分球3射3中加上罰球，共轟入的11分為勇士早段確立優勢，KD退場後勇士眾將一直死守這段分差，直到第四節幾乎被速龍翻盤，但勇士最後還是回馬槍，拿下第五場，追回場數 2︰3，回到主場再戰。

居里上陣41分鐘入31分。（美聯社）

+ 4 + 3 + 2

Kevin Durant 的上場，情感影響比實際得分更具感染力，仿如當年半月板受傷的Brandon Roy在季後賽帶領拓荒者反轉戰局，擊敗小牛一樣。比賽氣氛同樣予人感動流淚的情緒，但千萬要記着KD負傷上陣，拒絕認命只是自我感覺良好，今日也許俾啲掌聲自己尚可，但千萬記住衛冕總冠軍，拒絕將冠軍指環「送北」才是終極目標。同樣地速龍多年來被諷刺為「泡泡龍」，在季後賽弱手弱腳，對著「大帝」不敢反抗，周而復始，球迷亦開始厭倦，終於今年在Kawhi Leonard 帶領硬起來，過關斬將，用表現向所有人證明他們不會只滿足於，進入季後賽二輪或進入東岸決賽的階段性勝利，西瓜靠大邊，季後賽前很多看不起的球迷都慢慢被折服，變成支持速龍的一份子了。

儘管千百個理由阻撓，你願意挺身而出還是選擇接受現實？（Getty Images）

NBA總決賽直播賽程（按圖放大）

今場速龍小隊一如以往，裝備精良，三分內線皆招招要命，防守亦如以往般強硬，猶如鐵馬陣般難以攻破，攻守表現其實都沒太多可以挑剔。老實說，去到NBA總決賽的最後階段，鬥兵鬥陣鬥心法其實都通通鬥完，剩下的就只有意志力的比拚，誰願意死咬到底，誰願意拚命多一份，誰人的意志力超越體能極限，誰就能創造奇蹟，不論是勇士要由成為由3︰1被別人翻盤，變成成功落後1︰3下翻盤的隊伍，或是希望首次奪冠的速龍都一樣。

杜蘭特傷出，料難戰今季NBA總決賽。（Getty Images）

天勾手記 - 籃球世界︰天勾老伯希望將超越球賽的故事，將那份無法忘懷的熱血感人，透過文筆傳給同路人。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】