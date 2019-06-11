【NBA總決賽】杜蘭特阿基里斯腱受傷　「看見隊友贏波感興奮」

勇士在總決賽「生死戰」作客多倫多，幸好勇士1分力克速龍，力保NBA三連冠的美夢。 勇士主將杜蘭特今仗負傷上陣，惜僅戰12分鐘便再度傷出，勇士總經理在記者會表示杜蘭特的右腳阿基里斯腱受傷，並將接受磁力共振檢查。

勇士主教練卡爾早前一直表示，杜蘭特將會在總決賽中段復出，而杜蘭特在總決賽「生死戰」復出，冀助球隊力保衛冕的機會。杜蘭特在今仗正選上陣，並在首節強勢攻入3個三分球，合共交出11分。不過，好景不常，杜蘭特戰至第二節，希望以急停擺脫緊纏他的伊巴卡時，不慎觸傷右腳的阿基里斯腱，隨即坐在場上，更需要攙扶下離開球場，史堤芬居里及伊古達拉亦有陪同他返回更衣室。

杜蘭特雖然只上陣12分鐘，但亦交出11分，對球隊攻力甚有幫助。（路透社）

Kevin Durant appears to aggravate his calf injury and heads to the locker room early in the second quarter. pic.twitter.com/VXu3SmTS8Y — SportsCenter (@SportsCenter) June 11, 2019

杜蘭特再度傷出對勇士士氣甚有影響，但勇士眾將將士用命，加上「浪花兄弟」在重要關頭挺身而出，合共交出57分，領球隊在生死戰取勝，下仗將重回主場甲骨文體育館，出戰總決賽第6場。

K湯臣與居里的「浪花兄弟」，在杜蘭特傷出後肩負球隊取分重任。（Getty Images）

當杜蘭特倒地一刻，主場的速龍球迷隨即起哄歡呼，引來一眾勇士球員不滿外，速龍的洛利隨即示意球迷不要歡呼，而伊巴卡及球會大使Drake亦有上前關心杜蘭特。及後，杜蘭特需要以拐杖下離開球場。

洛利在賽後表示示意球迷安靜是出於體育精神，「在場的球迷並不知道受傷對運動員的影響，我們同樣作為運動員亦不希望受傷發生在任何一人身上，不論隊友或對手，尤其是如杜蘭特般出色的球員，我們在這個聯盟內也是兄弟，所以我才向阻止球迷歡呼。」

洛利示意球迷不要因為杜蘭特傷出而歡呼。（Getty Images）

Drake consoled Kevin Durant as he walked off in the second quarter. pic.twitter.com/05ZpHdL49l — ESPN (@espn) June 11, 2019

Kyle Lowry and the Warriors tell fans to stop cheering as Kevin Durant walks off with an injury. pic.twitter.com/UldE49bF22 — ESPN (@espn) June 11, 2019

勇士的總經理Bob Myers在賽後總經理確認並非再度觸傷早前的小腿肌肉，而是右腳的阿基里斯腱受傷，將在當地時間周二（12日）接受磁力共振檢查，大有機會在餘下的總決賽中缺陣。

杜蘭特倒地後按着右腿。（Getty Images）

杜蘭特的阿基里斯腱受創，並需要在攙扶下離場。（Getty Images）

杜蘭特賽後在個人Instagram發文表達自己再度傷出的感受，「我對於再度受傷，我感到萬分失落，但眼見一眾兄弟（隊友）在場上奮力作戰並取得這場重大的勝仗，我現在的感覺就如喝了一杯龍舌蘭酒般，我如獲新生。」