【NBA總決賽】勇士作客1分險勝速龍　杜蘭特負傷上陣12分鐘再傷出

NBA衛冕冠軍金州勇士在傷兵滿營的情況下，在總決賽落後速龍1：3，在第五場作客多倫多，勇士非勝不可。 勇士主將杜蘭特負傷正選上陣，惜他戰至第二節中段再度觸傷，退下火線，成為今場的轉捩點。速龍的尼納特在最後一節再顯MVP本色，連取10分，但「浪花兄弟」末段連入3個三分球，結果險勝速龍1分，總場數追成2：3。

勇士上仗在主場遭速龍反勝，使他們今季衛冕路途處於被動。勇士的杜蘭特（Kevin Durant）在火箭的西岸次圈季後賽中，因傷缺陣，卡爾教練指他將會在總決賽中段復出，而杜蘭特在今仗正選披甲，冀為球隊扳回一城。

杜蘭特復出，對勇士的攻力及士氣有正面影響，他在首節隨即攻入3個三分球，加上「咖哩仔」史堤芬居里的14分，助勇士在第一節領先主隊6分。

杜蘭特復出對球隊的表現立竿見影，上陣12分鐘已攻入3個三分球。（路透社）

杜蘭特的復出，對勇士的戰力及士氣大有幫助。（Getty Images）

不過，杜蘭特戰至第二節中段，面對伊巴卡欲急停轉方向時，不慎再度受傷，隨即坐在地上並觸摸自己的右腳，而杜蘭特在伊古達拉的攙扶下返回更衣室。速龍的球員紛紛上前問候杜蘭特，而主隊的球迷亦向他報以掌聲。

杜蘭特再度傷出，對兩軍球員或多或少亦有影響，但亦添勇士眾將的決心，一度打出一段12：4的攻勢，拉開11分差距，速龍在完半場前收窄至落後6分。

杜蘭特再度受傷後，坐在地上並按着右腳。（Getty Images）

Kevin Durant appears to aggravate his calf injury and heads to the locker room early in the second quarter. pic.twitter.com/VXu3SmTS8Y — SportsCenter (@SportsCenter) June 11, 2019

勇士上場半場領先下，被速龍在第三節一口氣收復失地。勇士在今仗未有重蹈覆轍，在「浪花兄弟」的帶領下，一度在第三節連取10分，再度擴大領先優勢。速龍在今仗的三分球命中率欠佳，戰畢第三節只有馬克加素及雲菲特合共攻入5個三分球，所以一直落後於勇士。

史堤芬居里在杜蘭特缺陣後，再度肩負起球隊重任。（Getty Images）

速龍在戰畢三節後落後6分，力爭首度奪得NBA總冠軍的速龍眾將，在最後一節發力，洛利攻入首個三分球，加上今個系列賽表現大勇的伊巴卡，再度在關鍵時刻封阻居里的上籃，收窄至僅2分差距。尼納特雖然在首三節表現未算突出，在最後一節再度展示出總決賽MVP的本色，連續射入兩個三分球下，連取10分，助球隊終反超前勇士6分。

不過，「浪花兄弟」未有手軟，二人連入3個三分球，反超前3分。吉辛斯在末段進攻犯規，控球權再度落在速龍手上，幸好洛利未能把握最後一擊，結果勇士以106：105險勝速龍，在總場數追至2：3。