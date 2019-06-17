【NBA】尼納特勢投自由身市場　速龍眾將出言挽留

速龍奪得NBA總冠軍，但完成歷史任務後，就傳出奪得總決賽MVP的尼納特，屬意提早結束合約，跳入自由身市場的消息。 速龍眾將近日都紛紛發聲，希望他可以留隊，雲菲特表示當然希望他可以留下來，但亦明白「球隊已做盡所有」。

尼納特帶領速龍在總決賽以4：2擊敗勇士，並成為了總決賽MVP，但《ESPN》預計他不會留隊，選擇跳出合約成為自由身球員。雲菲特在奪標後首次接受訪問時說：「我想對速龍來說，已經沒有什麼可以做的了，這城市及球會要做的都已經做。要招攬球員最好的方法就是做好自己，我會認為他知道這裏的核心價值，是什麼令這裏與眾不同。」

雲菲特希望尼納特會留隊。（Getty Images）

尼納特或會成為自由身球員。（Getty Images）

「我們都想他留下來」，雲菲特續道：「如果他出走，我們也只好繼續向前走了，這不是什麼大不了的事。尼納特來到做了他應該做的事，為這城市帶來總冠軍，我覺得他有自由去選擇生涯下一步怎麼走，我們亦會尊重他的決定。」雲菲特又指如果尼納特「真的轉會，下年只好打爆他了」，令到在場記者都紛紛大笑。

尼納特領軍奪得速龍隊史首座總冠軍。（Getty Images）

格連：他的決定會影響整個球會

速龍中鋒馬克加素表示尼納特全才的打法，令他成為了聯盟中獨有的球星，又說：「我不認為現時NBA中有他這樣級數的球員，他站在一個自己獨有的舞台上。」與尼納特一起轉投速龍的丹尼格連，更指隊友的決定將會為NBA帶來影響。他說：「大家都不能那麼單純，他的決定會影響不少球員的決定，他可以改變整間球會。」

速龍眾將都想尼納特留隊。（Getty Images）

事實上，共事一季後，速龍教練洛斯亦不知道尼納特心中在想什麼。剛確定會擔任加拿大男籃主帥的他說：「我知道他一定要在近期作出選擇，他過去一季打得十分出色，這裏的市民都很喜歡他，而且我們亦可以給他一份不錯的合約。」

尼納特外，加素亦可以提早結束合約，至於格連就會成為自由身，但已表示希望與速龍續約。