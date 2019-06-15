【NBA】林書豪奪冠軍戒指　首位奪戒華人轉戰影壇俾周星馳睇中

NBA總決賽，速龍作客力克勇士，結果以114：110得勝，贏得球隊史上首個NBA總冠軍。而今季效力速龍的林書豪，雖然只出過場數分鐘，但亦因此隨隊獲得一枚冠軍戒指。其實他並非首位亞洲人球員贏得這項榮耀，真正的第一人應該是2002/03賽季，效力聖安東尼奧馬刺隊的巴特爾。

巴特爾跟謝霆鋒在《十月圍城》內，分別都是飾演高手，謝霆鋒更憑該片奪得金像獎最佳男配角。（《十月圍城》劇照）

在2002/03賽季，效力聖安東尼奧馬刺隊的巴特爾，雖然沒有落場，但因為球隊奪冠，他亦隨隊獲一杖冠軍戒指。他在02至04年期，效力多支NBA球隊，05年回中國打職業賽，同時間亦開展其演藝事業，客串了內地電影《蔚藍色的杭蓋》，不過數到最多人記得的，應該是2009年，陳可辛監製，陳德森執導的《十月圍城》。

巴特爾有幾高？你睇佢企埋落人群之中就知差幾遠。（《十月圍城》劇照）

巴特爾是蒙古族人，身高2米11，故加盟影壇後，多演強悍兇武有力的角色。《十月圍城》故事講1906年10月，孫文要赴香港與十三省的革命黨人會面，商討起義大計，但清廷派出一刺殺隊伍在香港埋伏，企圖行刺孫文。身為革命黨幹部的廣東富商，便組成一隊保衛團，去保護孫文，而其中一位就是巴特爾飾演的王復明。由於身形高大，巴特爾一直以強人角色出現，可惜就是因為太強的關係，被殺手圍剿，最終血泊街頭慘死。

除了動作片，巴特爾也獲星爺賞識，在《西遊︰伏妖篇》中飾演沙僧。（官方劇照）

除了《十月圍城》，巴特爾在2017年亦獲星爺賞識，在《西遊︰伏妖篇》中飾演沙僧，他在戲中演一個兇武有力，但思想單純的徒弟，經常被豬八戒欺負。雖然外表傻更更，但演出又不失笑料，算是頗有驚喜。