【NBA】尼納特選擇回復自由身　正「認真地考慮」留效速龍

在2018/19賽季效力多倫多速龍尼納特已婉拒2130萬美元（約1.66億港元）的球員選項，將於今年暑假恢復自由球員的身份，但他仍未決定來年賽季的去向，有指他正在「認真地考慮」（Seriously Considering）繼續留在速龍。

多倫多速龍在2018/19球季的NBA總決賽以場數4：2擊敗勇士，取得球隊史上第一個NBA總冠軍，也成為第一隊奪冠的加拿大球隊。其中速龍的致勝關鍵是尼納特（Kawhi Leonard）在總決賽平均每場交出28.5分及9.8個助攻的強勁數據，足見尼納特在球隊的地位舉足輕重。

多倫多速龍創歷史捧NBA總冠軍獎盃，其中尼納特是致勝功臣。（Getty Images）

尼納特已拒絕2130萬美元的球員選項，在今年暑假再會回復自由身。尼納特現有兩個最大的選項。一：重投速龍，與該隊簽定5年頂薪1.9億美元的合約；二：轉投另一隊球隊，和該球隊簽定不多於4年約1.4億美元的合約。

尼納特善守能攻，成多隊球隊的招攬對象。（Getty Images）

尼納特目前已沒有合約的束縛，有不少球隊均向這名球星招手，其中以洛杉磯快艇最進取，但多倫多速龍仍有興趣與這位應屆NBA總決賽MVP接洽，因為尼納特是最受球迷歡迎的球星之一。在速龍的勝利巡遊時，有大批球迷高舉一隻手指、高呼「One More Year」及舉起印有「Stay」的牌，希望他能為速龍再效力一個球季。

尼納特深受球迷歡迎，球迷高舉五隻手指，希望他未來5年會繼續為速龍披甲。（Getty Images）

除了重新考慮速龍和轉投其他球隊外，尼納特亦可考慮仿效勒邦占士（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant），與球隊簽訂一張1至2年的短期合約，在合約結束後才決定前路。

尼納特為剛出爐的NBA總決賽最有價值球員，來季去向有不少選擇。（Getty Images）

雖然坊間對尼納特的去向有不少揣測，但仍有不少人認為他較偏向重投速龍，因為他與速龍已建立了一定信任，加上他的加盟為速龍帶來了第一個總冠軍，地位不能看輕。到底尼納特來季何去何從？各位球迷可以拭目以待。