【NBA】狀元威廉臣來投　戴維斯被交易　塘鵝來季一片光明？

「體能怪物」威廉臣（Zion Williamson）大熱成為新科的NBA新秀「狀元」，在香港時間昨日（21日）的選秀會中，首位被塘鵝選中。 塘鵝陣中大將安東尼戴維斯盛傳將被交易至湖人，塘鵝即將取得3名潛力不俗的球員，配合威廉臣，令不少球迷十分期待。

新奧爾良塘鵝相隔7年後，再度獲得新秀狀元的選秀權，來自杜克大學的威廉臣大熱被塘鵝選中。該名18歲的「狀元爺」以塘鵝球員身份出席記者會，並展示其1號球衣。

威廉臣來季將披起塘鵝的1號球衣出戰。（塘鵝官方Twitter截圖）

安東尼戴維斯（Anthony Davis）在季中多次傳出將被交易至湖人，雖未成事，但勒邦占士上周日（16日）於個人Instagram中洩風聲，透露戴維斯即將加盟，有指朗素波爾（Lonzo Ball）、恩格林（Brandon Ingram）及祖舒赫特（Josh Hart）將成為交易籌碼。交易一旦成事，這3員潛力豐厚的球員，配合「狀元」威廉臣，加上賀里迪及蘭度（Julius Randle）等球員，塘鵝來季將有一定的戰鬥力。

占士上周在Instagram透露安東尼戴維斯即將加盟湖人。（Instagram截圖）

安東尼戴維斯離隊的傳聞甚囂塵上，一旦成事塘鵝將獲得湖人3位年青球員。（Getty Images）

外界對威廉臣期望甚殷，甚至不少人將他與「大帝」勒邦占士相題並論，在新人球季便大展個人能力，帶領球隊。

不過，塘鵝的總經理大衛格芬（David Griffin）在記者會上為威廉臣減壓，表示外界不要給予該名新秀狀元太大壓力：「威廉臣年僅18歲，他需要在首個球季不斷適應及學習，塘鵝依然是以賀里迪（Jrue Holiday）為中心的球隊。我相信威廉臣將會成為未來的球隊主力，但不是現階段。讓威廉臣在隊中當小朋友，好好融入這個大家庭，比吹捧他更為重要。」