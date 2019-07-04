灰熊今夏進入重建，早前於三角交易中，得到了勇士第六人伊古達拿（Andre Iguodala、Iggy）。 不過，這支孟菲斯球隊並未想利用伊古達拿的經驗以老帶嫩，而是用他作交易籌碼，換取更多年青球員或選秀權。 有傳Iggy本想買斷合約，回到加州投效湖人，但現時狀況灰熊一定不會同意，只能等火箭、獨行俠等潛力買家出手。

灰熊從與勇士及網隊的三角交易，得到了來季薪酬1720萬美元的伊古達拿，及一個2024年的首輪選秀權。勇士與網隊以先簽後換的形式，交換杜蘭特及迪安捷奴羅素，送走伊古達拿全是為了騰出薪酬空間，讓他們與網隊的交易能順利進行。

伊古達拿相信留在灰熊的日子不長。（Getty Images）

有傳伊古達拿想買斷合約轉投湖人。（Getty Images）

灰熊已進入重建期，休季期間已利用交易特例將干尼送到爵士，換來格雷臣阿倫、高華、克魯達及兩個選秀權。在新籃球營運副總裁Zach Kleiman的領導下，以羅致更多年青球員、未來選秀權為優先。昨天灰熊再以表現不符合薪酬、今季尾約滿的柏臣斯（Chandler Parsons）交易到鷹隊，換來布林利（Miles Plumlee）及所羅門希爾（Solomon Hill）。

火箭、獨行俠等球隊都想得到伊古達拿。（Getty Images）

傳Iggy欲買斷合約投湖人

今年35歲的伊古達拿為勇士過去5年3奪總冠軍的重要棋子，更是2015年總決賽MVP，被視為聯盟現今精英防守球員之一，而且組織攻勢能力及無球走動都大受外界讚賞。他去季以勇士第六人，場均5.7分、3.7個籃板球、3.2次助攻，到了季後賽因球隊遇上傷兵潮，重回正選行列，季後賽錄得場均9.8分、4.3個籃板及4次助攻。

灰熊希望以伊古達拿換得年青球員或選秀權。（Getty Images）

外國傳媒指，伊古達拿亦知道灰熊只不過是「中轉站」，本來有意買斷合約，轉投勇士同區的湖人。湖人的總經理柏連卡曾經是伊古達拿的經理人，再加上湖人今夏得到了安東尼戴維斯，前場戰力大增，有力挑戰季後賽，適合想加盟一支有心爭標的球隊。