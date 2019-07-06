【NBA】尼納特決定投快艇　邀保羅佐治組超強雙人配

去季帶領多倫多速龍歷史性奪得NBA總冠軍的尼納特（Kawhi Leonard），終於決定來季的去向，根據ESPN記者Adrian Wojnarowski消息透露，尼納特來季將轉投洛杉磯快艇，而快艇更與雷霆交易取得保羅佐治，組成超強的組合，這個消息震撼整個球圈。

在今年夏天回復自由身的尼納特，早前一度考慮留效速龍，該名應屆總決賽最有價值球員在當地時間周五（5日）作出決定。ESPN記者Adrian Wojnarowski的消息透露，尼納特決定來季轉投快艇，以1.42億美元的頂薪簽約4年。

尼納特加盟快艇外，他更游說同樣來自加州的全明星球員保羅佐治（Paul George）來投，而據報快艇將加連拿利（Danilo Gallinari）及新人控衛阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），聯同4個未來首輪選秀權，成為得到保羅佐治的交易籌碼。

快艇交易保羅佐治包括的球員（按圖放大）

尼納特與保羅佐治有望來季在快艇聯手，合組超強組合。（Twitter截圖）

ESPN記者Adrian Wojnarowski指尼納特與保羅佐治早前在洛杉磯見面，尼納特誠邀保羅佐治一同加盟快艇，更向快艇提出只要保羅佐治的交易完成，他便會加盟，而保羅佐治亦向雷霆提出轉會要求。

一旦尼納特與保羅佐治的交易成事後，二人將以快艇球員身份現身於史達普斯中心（Staples Center），有望與比華利（Partrick Beverley）及應屆最佳第6人勞奧威廉絲（Lou Williams）在快艇合作。如安東尼戴維斯加盟湖人的交易同樣成事的話，相信來季的洛杉磯打吡將會十分精彩。

若尼納特與保羅佐治來投，伙拍比華利（左）及哈勞等的快艇球員，有望為球隊帶來新氣象。（Getty Images）

另外，因尼納特決定離開速龍，而丹尼格連（Danny Green）透過個人Instagram宣布不再留效速龍，據報下個目的地無獨有偶亦是洛杉磯，但並非快艇，而是湖人，將以3000萬美元兩年的合約加盟。