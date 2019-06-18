【NBA】速龍於多倫多辦勝利巡遊　球迷與市長齊聲挽留尼納特

多倫多速龍成為首支加拿大球隊奪得NBA總冠軍，他們返回多倫多後舉行勝利巡遊，舉國歡騰，多達150萬人參與巡遊，加拿大總理杜魯多及多倫多市長亦有出席。 榮膺決賽最有價值球員的速龍主將尼納特，不斷被現場的群眾高呼MVP，而曾傳出尼納特或跳出合約，成為自由身球員，洛利更鼓動球迷挽留尼納特繼續留效。

速龍在今季的NBA總決賽以場數4：2擊敗勇士，取得球隊史上首項總冠軍，亦是首支加拿大球隊奪得冠軍。速龍在當地時間周一（17日）在多倫多舉行勝利巡遊，以市中心的彌敦菲臘廣場為終點，吸引近150萬人出席，雖然期間發生槍擊案致兩人受傷，未有明顯影響活動進行。

尼納特領速龍在總決賽擊敗勇士，成為首支奪得NBA總冠軍的加拿大球隊。（Getty Images）

+ 4 + 3 + 2

尼納特在今年總決賽場均交出28.5分及9.8個助攻，成為球隊的奪冠功臣，他個人繼2014年後再度獲膺為總決賽MVP。《ESPN》透露尼納特或在來季跳出合約，成為自由身球員，當然不少速龍隊友及球迷亦紛紛挽留尼納特。

尼納特與一眾速龍隊友出席勝利巡遊，尼納特更與速龍大使Drake一同品嚐雪茄慶祝。在巡遊中，大批速龍球迷向尼納特表明心跡，希望他多留效一個球季，不少球迷們高舉1隻手指，並高呼「One more year」。速龍的「老臣子」洛利（Kyle Lowry）伺機鼓動球迷，高舉5隻手指，球迷隨即和應，盼尼納特再效力多5年，洛利立即擁着尼納特。

出席勝利巡遊的球迷萬人空巷，十分熱鬧。（Getty Images）

One more year?



MAKE IT FIVEpic.twitter.com/AfXzcQL7QA — SI Extra Mustard (@SI_ExtraMustard) June 17, 2019

速龍的車隊在彌敦菲臘廣場集會，繼續慶祝活動，加拿大總理杜魯多及多倫多市長John Tory亦有出席，該名多倫多市長在台上發表講話，感謝速龍團結多倫多，並為國家帶來總冠軍，更在市內將其中一條街道命名為「速龍路」（Raptors Way）。尼納特代表一眾球員接過市長的紀念品，而市長在講話間亦出面挽留他，希望尼納特在來季繼續留在多倫多，一眾球迷更高舉印有「Stay」的牌子。

尼納特與速龍隊友出席勝利巡遊。（Getty Images）

加拿大總理杜魯多亦有出席速龍的勝利巡遊。（路透社）

尼納特上台向球迷講話時，展露鮮有的幽默感，「首先，我要感謝所有歡迎我來到多倫多的球迷，使我在這個城市過得更愉快。速龍的隊友及教練亦給予我很大的自由度，而我們現在取得了總冠軍。非常感謝，好好享受這一刻！」在場上不苟言笑的尼納特，以獨有的「乾笑聲」為講話作結，使一眾在台上的隊友笑過不停。