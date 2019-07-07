【NBA】湖人一年合約引入吉辛斯　與AD勒邦占士組恐怖前場陣容

湖人為了盡快重返增標行列，今夏不惜用潛力新星換來明星前鋒安東尼戴維斯（AD），不過他們的引援工作未有因為得到「一眉道人」就完結，「紫金軍團」繼續增強前場戰力，與吉辛斯簽下一年合約，與AD及「大帝」勒邦占士組成超強前場組合，更與控衛朗度續約兩年。

吉辛斯與湖人簽下一年合約，年薪350萬美元。有指熱火對吉辛斯亦十分有興趣，但數名湖人球員充當說客，包括他在塘鵝時期的舊隊友安東尼戴維斯，最後成功說服這名明星級中鋒加盟。吉辛斯身高6呎11吋，對中鋒來說屬「迷你」，但打法變化多，適應力強，傳球能力及視野不錯，身型較小但以其位置而言十分靈活。去年常規賽為勇士上陣30場，吉辛斯場均得分16.3分、命中率達48%、8.2個籃板、3.6次助攻、1.5次封阻及1.3次偷波，打法可謂全面。

吉辛斯未能助勇士奪冠後轉投湖人。（Getty Images）

吉辛斯曾因傷患一度懷疑是否要繼續下去。（Getty Images）

吉辛斯去季與勇士簽下一年530萬美元合約，令到球圈中人都大跌眼鏡。吉辛斯因為阿基里斯腱傷勢，直到1月才正式復出，4月狀態回升，場均20分、11個籃板，但可惜季後賽首輪對快艇的第2戰，吉辛斯拉傷大腿，肢四頭肌撕裂。本來以為他會因此「收咧」，但即將29歲的他在總決賽及時復出，第2仗交出11分、10個籃板及6次助攻，助勇士Game 2擊敗速龍，但勇士最終以場數2：4不敵速龍。

吉辛斯去季投勇士，惜於總決賽敗陣，無緣總冠軍。（Getty Images）

近年傷患不斷令到吉辛斯都開始「懷疑人生」，總決賽後接受《ESPN》訪問時說：「我已經準備好離開NBA了，心態已是『舉白旗』。為什麼？為什麼是我呢？為什麼是現在呢？我做錯了什麼，讓我受這樣的苦？這一切應該都是有回報的，亦是慢慢地裝備好自己，因為下一刻前路可能更難行。」曾效力帝王、塘鵝、勇士的吉辛斯，將會與安東尼戴維斯組成「雙塔」，二人曾在塘鵝合作過，默契應無問題；加上勒邦占士，這個前場「三巨頭」牌面上絕對是聞風喪膽。

吉辛斯將與戴維斯、勒邦占士組成極強前場組合。（Getty Images）

朗度續約兩年

除了吉辛斯外，美國傳媒指湖人已與陣中兩名後衛朗度及加羅素續約。朗度的合約為「1+1」，首年年薪260萬美元，第2年有權選擇提早跳出合約，至於加羅素亦同意以2年550萬美元續約。朗度去季場均8次助攻，為控衛中排第5，9.2分及5.3個籃板為2015至16年球季後新高。33歲的他亦因以陣中「老大哥」身分擔任占士以外另一名領袖，獲得不少讚賞。朗度於NBA生涯累積助攻榜排第18位（6975次），只要再交出62次助攻就可以超越法國名將柏加。