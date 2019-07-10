【NBA】勇士拆散奪標骨幹　與三冠功臣利雲斯頓解約

利雲斯頓（Shaun Livingston）2014年加盟勇士，為球隊三次奪得總冠軍的功臣之一，但這支西岸勁旅2019年失冠後，球隊高層決心改革，將多名冠軍功臣送走，財政「瘦身」之餘亦要年輕代，周三（10日）決定與利雲斯頓解約。

利雲斯頓下季開始前就會滿34歲，雖然被勇士裁走，但有消息指他仍想繼續於NBA馳騁，將會走進自由身市場，今夏不少爭標球隊都仍未完成組軍，相信利雲斯頓要落班應無太大難度。這名有15年NBA經驗的老將身高6呎7，除了控衛外還可勝任多個位置，閱讀球賽能力及傳球都十分出色，相信會是「搶手貨」。

利雲斯頓遭勇士解約。（Getty Images）

利雲斯頓希望繼續於NBA作賽。（Getty Images）

勇士大執力求「瘦身凍齡」

勇士利用特別解約規例，將利雲斯頓2019至20年的770萬年薪中保證薪酬200萬美元，攤分3年付款2022年。勇士利用這項規例將年薪下調，現低於豪華稅底線1.39億美元之下。勇士在今個休季期陣容大變，力求減輕薪酬負擔及增加球隊活力。

今夏不少強隊都要增強後備戰力，相信利雲斯頓仍有市場。（Getty Images）

裁走利雲斯頓前，勇士已以先簽後換的形式，將杜蘭特送到網隊，換來去季表現出色的控衛迪安捷奴羅素，其後又將總決賽MVP伊古達拿交易到灰熊，現在又將利雲斯頓放走。利雲斯頓2014年由網隊轉投勇士，一直都是第6、第7人選，5季平均5.4分、2.4次助攻，分擔了主力射手史堤芬居里的組織工作，實是勇士5年三奪總冠軍的無名英雄。