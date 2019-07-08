【NBA】杜蘭特投籃網改披7號　勇士將榮休伊古達拉9號球衣

杜蘭特（Kevin Durant）早前決定離開勇士，以自由身加盟布魯克林籃網，勇士行政總裁宣布將杜蘭特的35號球衣榮休。杜蘭特透過個人Twitter公布來季將不會穿上35號球衣，在籃網改穿7號球衣。 另外，勇士的行政總裁發聲明證實老將伊古達拉（Andre Iguodala）將被交易至灰熊，並將他的9號球衣榮休，表揚他多年在勇士的貢獻。

杜蘭特早前決定跳出勇士的合約，並以自由身轉投籃網，與K艾榮及迪安帝佐敦組「三巨頭」。杜蘭特自高中生涯起穿上35號球衣，多年來在NBA不論在雷霆及勇士同樣起用該號碼。杜蘭特離開勇士，迎來他生涯中的大改變，他在個人Twitter中發文公布，他將在來季改披7號球衣。

杜蘭特的籃球生涯至今披35號，而這個號碼為他帶來不少殊榮。（Getty Images）

杜蘭特在個人Twitter發布一張籃網的7號球衣，意味踏入生涯的新階段。（Twitter截圖）

杜蘭特在《Thirty Five Ventures》Twitter中表達35號對他籃球生涯的意義，並決定以7號球衣開展他生涯的新一頁，「35號這個號碼賜予我一切，它使我有機會見識這個世界及得到現時的成就，亦讓我圓夢參加NBA，並在雷霆贏得友誼。最後，我效力勇士時披起35號，奪得兩次總冠軍，並與勇士隊友建立了兄弟情。35號對我是別具意義，但我在來季加盟籃網，將會開展新一章，所以我決定將改穿7號球衣。」

杜蘭特透過《Thirty Five Ventures》Twitter公布他將穿上7號球衣。（Twitter截圖）

另外，勇士行政總裁Joe Lacob發表聲明，證實伊古達拉成為與灰熊的交易籌碼之一，以換取迪安捷奴羅素。勇士行政總裁在聲明中，表揚伊古達拉多年為勇士的貢獻，並將榮休他的9號球衣，「自2013年起，伊古達拉多年為勇士貢獻良多，當年他帶領一眾年輕球員，在場內及場外起極大作用，他助球隊奪得3年總冠軍，更在2015年總決賽獲得MVP殊榮。我們必須感謝伊古達拉多年的貢獻，期待有一天他的9號球衣懸掛在新主場中。」

伊古達拉雖年屆35歲，但他在球隊的防守上仍然十分重要。（Getty Images）