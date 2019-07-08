【NBA】傳雷霆控衛韋斯保克有意離隊　火箭欲向高難度交易挑戰

雷霆將保羅佐治換走後，美國傳媒指似是走向重建，令到效力多年球星韋斯保克亦想離隊，即時引來不少關注，美國傳媒周一（8日）爆料指火箭是「潛力買家」之一。 不過，要得到韋斯保克並不容易，火箭要完成交易實在是向高難度挑戰。

雷霆日前與快艇交易，以保羅佐治換得5個未來首輪選秀權，以及控衛阿歷山大及前鋒加連拿利。保羅佐治自己要求轉會，最終亦找到出路，令雷霆突然走上重建之路，這亦使得控衛韋斯保克亦想結束在奧克拉荷馬城的日子，向球會要求在來季開始前轉會。

韋斯保克欲離開雷霆。（Getty Images）

夏登及韋斯保克有望再度聯手。（Getty Images）

有傳韋斯保克透過經理人表示想離隊，進入重建期的雷霆亦有意將他送走，以換取更多薪酬空間、年輕球員或選秀權。火箭被多個美國傳媒指為潛力買家之一，但現時火箭的薪酬空間不多。火箭陣中夏登及保羅年薪甚高，雖然《ESPN》記者Tim MacMahon表示火箭有能力留住兩人同時羅致韋斯保克，但這想法不太現實，3名巨星級後衛在同一隊實在難找共存空間，而且火箭更會薪酬上限「爆煲」，超過上限3800萬美元。

火箭要得到韋斯保克，可能要進行多角交易。（Getty Images）

CP3換韋斯保克最直接

火箭要得到韋斯保克，相信難以一己之力完成，或要多隊進行交易才可成事。當然，以CP3換韋斯保克是最簡單的方法，基斯保羅合約還有3年總值1.25億美元，韋斯保克合約到2023年到期，4年合約值1.71億美元，最後一年為球員選項。不過，雷霆方向轉為重建，送走韋斯保克換來薪酬差不多而且年紀更大的CP3，這想法不太現實，所以或要再有其他球隊參加，令雷霆得到選秀權或年青球員，才有成事的可能。

雖然火箭高層莫利指基斯保羅會留隊，但外國傳媒都指CP3是得到韋斯保克最可行的籌碼。（Getty Images）

火箭早前曾想羅致占美畢拿，更送走中鋒卡佩拿及後衛艾力哥頓兩人可得到更多薪酬空間，但畢拿未與火箭會面就已同意熱火的提案，莫利組建「火箭三巨頭」的願望因此落空。雖然要換取韋斯布克有難度，但火箭的莫利一向都有「追星嗜好」，所以美國傳媒都認為並非沒可能。

另外，《ESPN》指火箭有意引入前湖人中鋒贊特拿填補位置上空缺。這名7呎1吋的中鋒上季為湖人上陣38場，平均上陣16.4分鐘得3.1分及5.6個籃板，而且與CP3在塘鵝做隊友時關係良好。