【NBA】韋斯保克勢離雷霆　轉投火箭與夏登再度聯手

隨雷霆將保羅佐治交易至快艇，據報使隊中的領袖韋斯保克產生離心，向球隊表示離隊的意欲，更傳出將與夏登在火箭重逢。《ESPN》記者Adrian Wojnarowski透露火箭將以基斯保羅與未來的首輪選秀權成籌碼，以換取韋斯保克，亦意味雷霆即將迎來另一時代。

「雷霆孖寶」之一的保羅佐治（Paul George），早前向球隊提出離隊要求，及後轉投快艇與尼納特合組「二人組」，使雷霆踏入重建期。盛傳隊中主力韋斯保克亦決定離隊，尋找新挑戰，與舊隊友夏登在火箭再度聯手。

夏登與韋斯保克曾在雷霆合作，如今有望在火箭再度聯手。（Getty Images）

韋斯保克與夏登自2012年起，在場上各為其主。（Getty Images）

根據ESPN記者Adrian Wojnarowski消息指出，火箭欲以基斯保羅及4個未來的選秀權，成為換得韋斯保克的交易籌碼。不過，雷霆或未必是基斯保羅的下個目的地，因為火箭希望與雷霆及另一支球隊促成三方交易，但將留待雷霆方面作決定。

雷霆早前將謝列美格蘭（Jerami Grant）交易至金塊，以取得來年的首輪選秀權。一旦韋斯保克的交易成事，雷霆將合共取得8個首輪選秀權，並確保在未來5個球季，至少在首輪取得兩名球員。雷霆失去兩名主力，但在未來重建方面卻十分樂觀。

基斯保羅與夏登在火箭合作無間，可惜成為了交易韋斯保克的籌碼之一。（Getty Images）

韋斯保克自2008年被雷霆的前身超音速選中，在雷霆效力11個球季，經歷與杜蘭特及夏登做隊友，更在2011/12球季打入總決賽，但不敵熱火屈居亞軍。韋斯保克與保羅佐治在近兩季合作，但均在季後賽首圈出局。韋斯保克雖未能助球隊奪冠，但他在2017年奪得常規賽最有價值球員，而他連續3個球季常規賽錄得場均得分﹑籃板及助攻雙位數，奠定他星級球員的地位。