【甲一籃球】滿貫半場領先有驚喜　南華內外開弓保勝局

繼去季由東方龍獅打破過往「紅、黃」壟斷，首奪總冠軍，為球壇帶來新氣象。今季總決賽戲碼同樣驚喜，由去季初升上甲一的「綠軍」滿貫在四強戰突圍而出，殺入總決賽與今季銀牌賽起未失一場的南華爭奪總冠軍殊榮。滿貫一度領先，但南華終76：57反敗為勝，在五盤三勝制下先取一勝，繼續今季保持連勝紀錄。

首次打入甲一總決賽的滿貫士氣高昂，雖然今場陣中洋將費格遜因腸胃炎缺陣，不過陣中的張偉康、歐陽維江一開波早早入局，屢次中距離建功，加上吳家麒切入得手，一口氣打出一段12：3攻勢，令南華措手不及。南華初段明顯未入局，羅意庭快攻失手，反為滿貫製造反擊機會，得朱亮在45度命中三分球穩住形勢，惠龍兒在籃底勾手建功，但滿貫外投能力強，又有歐陽維江中距離跳投得手，以18：13稍為領先完第一節。

在滿貫落後時，張偉康（中）力圖以三分球追回失分。（任祉羲攝）

+ 10 + 9 + 8

南華第二節找回節奏，陳張敏兩度突破得手，蔡再懃以速度切入建功，配合楊和命中罰球，3將打出一段11：0的攻勢反超前。惟滿貫未有因此自亂陣腳，耐心地於外圍傳球拉開南華防守，先後由張偉康、林凱光從三分線建功追至24平。雙方在中段時互有攻守，未有能拉開比數，滿貫以33：31保持優勢完上半場。



歐陽維江持球即被南華防守夾擊干擾。（任祉羲攝）

林凱光（左）力抗楊和防守嘗試得分。（任祉羲攝）

易邊後，雙方戰況繼續拉鋸，南華由梁兆華射入罰球追至35：35，再有惠龍兒低位接應上籃得手，再反超前至37：35，滿貫由張偉康命中三分球還以顏色。雙方隨後開始加強防守施壓，惠龍兒、朱亮在內線夾擊令滿貫的吳家麒、王佑天於籃底欠把握力，同時滿貫以協防快速補位，令南華難有突破機會且用盡24秒進攻，南華拉鋸下追至42：42平手。

滿貫的吳家麒（右）欲在三分線建功惜欠缺把握力。（任祉羲攝）

南華後段開始拋離

眼看戰況陷入僵局，南華羅意庭挺身而出，他先後兩度抄截再快攻，跑到前場包辦上籃得手，再有蔡再懃三分線建功以及切入上籃，將比分拉開至52：42拉開完第三節。第三節打起士氣，南華末節攻勢更加無人能擋，他與朱亮單節合共命中4記三分球，將比數進一步拉開至68：48。

惠龍兒（中）於籃底爭持激烈。（任祉羲攝）

雖然滿貫憑歐陽維江內外開弓連取9分，可惜早前失分太多，難以挽回劣勢，最後南華在蔡再懃攻入全場最高24分，加上楊和、朱亮、惠龍兒得分達雙位數字，多點開花下以76：57力挫滿貫，在五盤三勝制的總決賽中先取一勝。