【甲一籃球】東方單節轟7記三分球　尾段射失關鍵罰球憾負永倫

東方龍獅與永倫周二（23日）假灣仔伊利沙伯體育館上演三盤兩勝制的季軍戰首仗，人腳不整的東方曾大比數落後，雖然在下半場力追失地，但關鍵時刻罰球連番失手，終以100：105不敵永倫。

去屆總冠軍東方龍獅四強戰失利，無緣衛冕跌落季軍戰與永倫交手。由於今季球隊內線欠奉，為了應付永倫由賀斯福、方誠義及黃鎮煒連成的防線，東方龍獅在賽前特地招攬去年中學畢業後遠赴加拿大BC Christian Prep升學、擁身高2.10米的「高人」馬港燊加盟，以鞏固今季一直為人詬病的內線。

馬港燊內線加盟後，與鄧志恒輪流分擔內線防守工作，但永倫的賀斯福及方誠義連成防線，東方龍獅難以突破切入得手，僅得鄧志恒憑身形在籃底得手，令東方隨即改在三分線進攻，單節憑射手合轟4記三分線，可惜仍以大比數落後。反觀永倫的泰那一開波手感炙熱，今場他在外投屢屢建功，加上潘志豪中距離發威，首節已經以33：15拋離。

李琪今仗撐起球隊，個人貢獻27分，當中包括5記三分球。（任祉羲攝）

鄧志恒（右）今場在籃底表現神勇，惜最後階段5犯離場。（任祉羲攝）

永倫第二節火力未減，由泰那與梁民熊相繼命中三分球，打出一波13：0攻勢，一度拉開至46：17。永倫繼續由泰那擔起得分重任，更曾率領球隊以58：28、30分之差領先。不過，東方龍獅隨後派出新加入的馬港燊負責防守及衝搶籃板，他更在籃底建功兼命中中距離射球，第一次踏上甲一舞台表現並不失禮。隊長李琪屢屢突破剷籃得手，加上與劉子禮聯手命中3記三分球大振士氣，分差拉近至20分內。雙方在上半場尾段工有攻守，惜東方龍獅未能縮窄差距，以49：71完上場。

在球隊大比數落後時，陳兆榮（右）挺身而出，從三分線開始發動一波攻勢，扭轉形勢。（任祉羲攝）

新加入的馬港燊（中）今場為東方龍獅鎮守籃底，並貢獻7分，首次甲一戰表現驚喜。（任祉羲攝）

東方換邊發難掀高潮

半場易邊後，永倫防守上變得鬆懈，被鄧志恒在籃底頻頻建功，加上陳兆榮、林萬進找回手感，在三分線找先後建功，防守主力的吳松峻及楊睿騏合力防守干擾泰那，減低泰那出手機會。吳松峻第三節打起狀態，既攻且守，接棒在三分線發炮，助球隊追至81：90。兩軍在末節將節奏推快，東方龍獅三分球火力未減，加上防守緊逼令永倫失誤連連，趁機大打快攻反擊，一度追至92：95三分之差。

東方龍獅初段一殺入內線被永倫夾擊，難有出手機會。（任祉羲攝）

不過，永倫的「大心臟」泰那博得罰球穩住局勢。雙方鬥到完場前1分半鐘，東方龍獅以97：102，李琪博得2球罰球惜未能命中，錯失縮窄分差的機會，最後永倫在泰那個人怒轟61分下，以105：100險勝東方龍獅，在三盤兩勝制下以一勝先拔頭籌。