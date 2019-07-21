【甲一籃球．呂銘彥】跳出水世界轉戰籃球　日投300球育成射手

對於呂銘彥此子，印象就只有這兩季效力甲一球隊崇德飛鷹的他，對更早之前的他甚為陌生。習慣訪問前先搜集資料，惟在網上輸入「呂銘彥」三字也只有這兩年的報道而已，他就是如此突然於本地籃球壇冒起，「其實不只你問我到底從哪裏來，之前也曾經有其他記者問過我。」呂銘彥忍不住笑道，以這條問題打開話匣子，走進這位新晉射手的世界。

其實，我相信不只我有這種疑惑，尤其是不曾在學界賽事、全港學界精英賽或是大專比賽見過他的身影，突如其來冒出的他確實引起大家的好奇心。「我曾經代表基督教香港信義會心誠中學出戰精英賽，可惜那時尚未改制，首輪便被淘汰。後來升讀恆生管理學院（仍未升格為大學）同時兼顧甲二星島訓練，於我而言考慮球會為先，所以因為校隊出席率關係很少代表校隊。」不後悔嗎？畢竟大專也是一生一次的階段，錯過也無法追回，「不能說是後悔，但總覺得『少咗啲嘢』。」

呂銘彥（中）曾代表心誠出戰馬拉松賽事，最後八強止步。（呂銘彥instagram）

「阿彥」3歲起與運動結緣，不過並非團體運動籃球，而是孤軍作戰的游水。「一直到初中還是游背泳，不過訓練很沉悶，只看著池底。現在回想起覺得原來自己不是愛游泳，只是喜歡那勝利的感覺。」一個人、一條泳道、一條池底的深藍色直線，耳邊聽著池水流動的聲音，只集中在寧靜的水世界，可是「阿彥」無法享受其中。

中二時因當時就讀東華三院甲寅年總理中學，校內球類運動風氣盛行，從未試過打球的他竟然與同學拿起籃球到校內球場跟隊，這位新手竟然一試愛上。「大家放學後便立即到球場鬥波，一落敗便要跟隊1小時，更加激起我不想輸的心態，因為我不想等那麼久。」離開被水包覆的世界，轉戰陸上運動。控球、運球，甚至是射球對這位籃球新手都是一關又一關的難題：「我真的不懂！就連『射』球的姿勢有如投石器般，但是總是命中，有點不解，後來中五開始慢慢改菩射姿。」「阿彥」向我示範一次從前的「射姿」，在背後開始串連起動作，再將籃球經過頭頂「扔」出去，其實真的頗奇怪，難以聯想他長大後變成神射手。

初中時期的呂銘彥（左）確是比較矮小。（呂銘彥instagram）

呂銘彥（右）今季與奧斯汀（左）成為隊友，原來早於15年他們曾在街場相遇。（呂銘彥instagram）

不過，「阿彥」就是得天獨厚，與生俱來的射球手感，加上游泳所累積的體能，令「阿彥」轉項初時仍能憑快攻建功，「自小游水培養起我的協調能力，不過中二開始打學界賽時，完全沒有技術可言。我在中學時又矮又瘦，升上中三作賽後，發現剷籃的話難有甜頭，所以改以主射三分球。」成功從來沒有捷徑，「阿彥」雖有射球天份，不過他還是苦練射球的手感、動作，細微如帶動射球的位置他也鑽研，不放過任何一個細節：「以前我喜歡杜蘭特，會睇片研究他的動作細節，後來加入飛鷹後鄭sir會傳授射波小技巧。平時起碼每日射300球，有感覺時可以練習6小時，手感來了總想繼續射球，想看看自己能入幾多球。」

憑住每天起碼射300球三分波，練就今天的呂銘彥。（資料圖片，張倩儀攝）

年少時因身形所限，令呂銘彥開始改練三分球為主，結果令他找到迶合自己的道路。（黃寶塋攝）

從學界寂寂無名，到大學時加入甲二星島跟操，2016年開始代表甲二星島，後來於2018年開始於飛鷹展開他的甲一生涯。這2年於甲一的表現最讓球迷，甚至媒體印象深刻，該是他的三分球。不時看到報道以「新晉射手」形容他，不過「阿彥」卻對此不以為然：「我真的不覺得『彈起』，在甲一球場上，我的防守、身形仍未跟得上。在未來賽季，我一定要加強防守技術，待大家無法挑剔我的防守時，才真正覺得自己打出名堂。」誠然，球員要攻守兼備，只以三分球作進攻手段確是太單一，而且會成為對方重點進攻的弱點，不過「阿彥」笑稱：「我在防守上都偶有佳作，對方不是每次都能避過我嘛！但我真的要加強防守的技巧，這是以前積下來的壞習慣，總喜歡防守留力，讓我能更偏重進攻力量。」

呂銘彥：「待大家連我的防守技巧無法挑剔，才算是打出名堂。」（黃寶瑩攝）

這2年來作為出名嚴厲教練鄭學來的子弟兵，「阿彥」都一一撐過來。雖然鄭sir會大聲喝罵，不過他還是很感謝鄭sir的教導及給予機會：「我很記得去季有一場沒任何得分，心想這一季『玩完了』，接下來便是對上福建，那場我在更衣室已打算隨便聽聽戰術，打定輸數在場邊睇波。豈料鄭sir突然讓我正選上陣，那一場我攻入23分，是一場令我回味至今的比賽，多謝鄭sir依然相信我。」這場對賽大大提升了「阿彥」的信心，不過那一場「貢獻」0分的比賽曾讓「阿彥」懷疑自己是否適合甲一球隊。「這場會令你覺得是『早到』的甲一嗎？」我問，「阿彥」卻搖搖頭稍作停頓，思量一會才緩緩道出：「不過……要是沒有這次早到的甲一，便沒有現在的我。起初可能不習慣，但每一場、每一次與勁旅交手都是磨練的機會，一定有得着。」

一場攻入23分下兼力挫福建的對賽，在呂銘彥迷惘中找回信心。（黃寶瑩攝）

與甲一勁旅交手磨練這2季，「阿彥」的進步有目共睹，他今季更在聯賽三分榜上以33球僅次於首名的泰那，但是這亦成為心底裏的遺憾：「我會耿耿於懷只差5球，要是每場多射一球便能反超前，畢竟今季最有機會挑戰三分榜的，不過也沒辦法，泰那真的很強。」在節奏、強度甚快的甲一對賽中仍能保持穩定的手感，足見他的籃球天份與手感。平日我們常常形容「手感炙熱」，對他而言是怎樣的感覺？「我會以與籃球『好friend』來形容，籃球與手指『連起來』似的。如果手風欠佳，出手那一下手指感覺沒那麼順；要是狀態好的話，出手時很『食力』，而且當籃球離手時便知道會否命中。由於多練習開始習慣三分線與籃框的距離，即使阻擋視線，只要不影響射球動作，其實不太干擾到我。」

手感炙熱時，籃球與手指連起來似的。（黃寶瑩攝）

呂銘彥的學習對象

經歷過兩季甲一球季，24歲的「阿彥」開始思考香港籃球員都會顧慮的生計問題，「之前有想過今季要開始上班，不過操練時慢慢感到自己有機會發揮，三分球方面有把握，決定再多給自己2年時間，看看自己在籃球路上能走到多遠。」年輕人就是有花時間嘗試的本錢，不怕失敗，跌低便拍拍膝頭重新站起來，再次嘗試，期待「阿彥」下季的表現，再次挑戰聯賽「三分榜」。