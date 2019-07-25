【甲一籃球】新生代中鋒甲一初體驗　馬港燊表現展功架

去季甲一總冠軍東方龍獅今季在四強賽失利，跌落季軍戰與永倫爭逐季軍。為了補強傷兵滿營的問題，尤其是欠缺中鋒的內線力量，他們特別邀請去年遠赴加拿大的BC Christian Prep就讀高中、身高達2.08米的馬港燊加盟出戰季軍戰，以解決內線薄弱的問題。

這位新丁於周二晚（23日）迎來人生首場甲一比賽，作為球隊另一主力內線球員鄧志恒替補上場，他一落場即時引來現場球迷們的歡呼。

負責鎮守籃底，與永倫經驗豐富的洋將中鋒賀斯福及方誠義「卡位」，同時協防力阻泰那突破上籃，此子雖然不習慣對賽強度以及默契不足，完場前約1分鐘因5犯離場，不過他未有怯場，在籃底就算面對包夾還是大膽利用身高勾手得分，甚至中距離跳投建功，最後處子戰貢獻7分，球隊以100：105不敵永倫。

8月即將19歲的馬港燊（右）身形已與賀斯福（左）相若。（任祉羲攝）

與永倫一仗，馬港燊（左）主要負責內線攻防工作。（任祉羲攝）

「好正啊！」在戰畢自己首場甲一賽後，馬港燊在賽後鬆一口氣說道，不過這位年僅18歲小將明顯不習慣記者們圍訪，對談之中流露出絲絲緊張。「很難得有這些機會表現自己，謝謝東方龍獅給予我這個機會。」

馬港燊身型高大，蓄有一頭與經典漫畫《男兒當入樽》主角櫻木花道相似的髮型，壓逼感十足，不過對談之中還是流露出18歲少年的青澀。

中學時期就讀中華基督教青年會中學，憑身形在學界佔有優勢，隨後他於2018年中學畢業後選擇到加拿大就讀高中，起初大感不適應，尤其是溝通和球隊操練方面：「在加拿大時，每天上學前要一小時晨操，可能是舉重或是技術訓練，然後上課直到大約下午3時放學，便會直接去校隊練習。我有時會在訓練後再加操1至2小時，才會溫習課業。」

2.08米的高大健碩身形加上其髮型，馬港燊（左）與《男兒當入樽》主角櫻木花道有幾分相似。（任祉羲攝）

經過一年適應調整後，馬港燊亦融入當地生活及籃球文化，連體形亦相對強壯健碩不少。今年趁暑假回港出戰甲一賽事，以18歲之齡挑戰一眾前輩，馬港燊笑指個人表現出乎意料：「自己未習慣在新伊館打波，不過感覺不錯，希望之後找到節奏。今次是暑假回來，之後回加拿大準備開學，再多讀一年應該會報考當地大學。」

東方龍獅明晚（26日）將迎來與永倫爭奪季軍的生死戰，力爭一勝扳平局數，此仗將激戰可期！

馬港燊（中）在憑身高在籃底稍勝一籌。（任祉羲攝）