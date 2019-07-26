【甲一籃球】南華半場反敗為勝　兩勝在手奪冠只差一步

甲一季後賽總決賽周五（26日）在灣仔伊利沙伯體育館上演Game2對決，已有一勝在手的南華惡鬥滿貫，滿貫初段曾成功壓制南華，惟其後體能下降未能穩固防線，南華最後以71：56反敗為勝。

滿貫主力費格遜Game 1因腸胃炎倦勤，今仗以全新「辮子頭」造型歸隊，為滿貫帶來一個好開局。南華雖有梁兆華先開紀錄，不過滿貫同樣「射得」，楊文綱、歐陽維江接連以三分球反先至6：2。南華韌力十足，在朱亮射入罰球加上在籃底「Tip入」，轉眼又追至6：6。滿貫即向南華內線施壓箝制其籃底把握力，張偉康更在南華首節防守力弱時，與費格遜多次強攻籃底，令滿貫以25：18暫時領先南華。

南華三將在內線包夾歐陽維江，令他難有出手機會。（方家遠攝）

楊和（右）在下半場大爆發，與蔡再懃掀起一波大反擊。（方家遠攝）

南華第二節施快攻 滿貫力保領先優勢



適應滿貫的攻守節奏後，南華在第二節打出一貫快攻，利用快速傳球拉開滿貫防守，令早於三分線45度位等波的朱亮兩次命中，加上楊和中距離得手，兩將合力追至26：27。滿貫進攻節奏未受南華影響，由周家駒控球穩定步伐，葉俊傑緊迫防守、抄截再上籃得手，加上費格遜面對惠龍兒防守，改以外投中距離施襲，又稍稍拉開分差。南華隨後改以防守夾擊，在外圍壓制滿貫，令張偉康及歐陽維江難有出手機會，只能傳球，但南華又極速「補位」回防令滿貫耗盡24秒進攻時間。南華在進攻端以惠龍兒為重心，由他在低位接應再於籃底勾手建功，又追至32：32平手。滿貫又憑吳家麒、費格遜得分，上半場結束時以36：32稍為領先。

惠龍兒（右）與費格遜（左）在籃底爭持激烈。（方家遠攝）

惠龍兒朱亮聯手反攻 南華下半場打出氣勢反勝



第三節開始，惠龍兒與朱亮合力領南華反擊，防守方面，兩人嚴加看管費格遜；進攻方面，惠龍兒在中距離跳投得手、朱亮在低位接應放籃，南華即追至36：36，即使面對費格遜及吳家麒在籃底夾攻，反應靈敏的惠龍兒仍能於籃底勾手及放籃建功，反觀滿貫防守開始鬆懈，在轉攻為守時「走甩」羅意庭，終令南華一口氣以39：36反超前。兩隊隨後互有攻守，這邊廂有羅意庭傳球失誤造成費格遜以入樽振士氣，那邊廂再有惠龍兒籃底建功，南華更有蔡再懃與楊和命中三分球，以54：46完第三節，反先對手後打起氣勢。

由於總決賽採用五場三膀制，目前已兩勝在手的南華距離重奪甲一總冠軍只差一步。（方家遠攝）

進入最後一節，滿貫上半場施行壓迫性防守後，體力已大減，多次未能應對南華快攻，造就楊和及蔡再懃輕鬆切入起手，後備小將張隆隆亦從三分線建功。最後南華在朱亮攻入全場最高20分，加上惠龍兒、蔡再懃及楊和得分上雙，助南華以71：56反勝，在五盤三勝制外的總決賽以盤數2：0「叫糊」，下周二（30日）與滿貫進行生死戰。