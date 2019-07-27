【NBA】韋斯保克首披火箭球衣　自信與夏登為球隊再創佳績

效力雷霆11個球季，今夏毅然轉投火箭，韋斯保克（Russell Westbrook）與年少時認識並曾合作3個球季的夏登（James Harden）故劍重逢，力爭二人首枚NBA冠軍指環。 韋斯保克首次以火箭球員身份會見傳媒，表示為了贏得總冠軍，已有心理準備調整配合球隊，務求與夏登合作發揮最大威力。

韋斯保克首度穿上火箭的0號球衣。（火箭官方Twitter截圖）

韋斯保克首度以火箭球員身份現身，與球隊總經理莫里（Daryl Morey）出席記者會。韋斯保克與夏登皆獨當一面，如今二人再度聯手，球權問題一直備受關注。韋斯保克表示，他會適應球隊打法，控球與否並非重點，最重要是為球隊爭勝：「我和夏登曾在雷霆合作，取得不錯的戰績，我倆清楚明白需要犧牲部分個人的打法，從而協助球隊爭奪總冠軍。我可以在無球情況下發揮作用，為球隊爭勝而傾盡所有。」

韋斯保克與夏登在火箭總部見面。（火箭官方Twitter截圖）

韋斯保克自信能夠短時間融入火箭陣中，因為球隊的風格與他不謀而合，「我能夠輕鬆融入球隊，因火箭的戰術風格使我有更多空間進攻，防守時亦有不少隊友作配合，互換位置。我十分期待與新隊友在場上合作，尤其是在一隊射手林立的球隊中」。

韋斯保克在記者會上展示印有自己名字的火箭球衣。（火箭官方Twitter截圖）

韋斯保克與夏登在2011/12球季，伙拍杜蘭特領雷霆打入總決賽，惜以場數1：4不敵熱火，與冠軍指環擦身而過。「韋少」在該季常規賽平均取得23.6分，創下當時新高，夏登亦獲得常規賽最佳第6人的殊榮。相隔多年再度合作，球迷都期待二人擦出火花。